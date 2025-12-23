Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „Ziua Munților Apuseni, un proiect de suflet pentru recunoașterea unei regiuni care definește identitatea României”

Deputatul clujean Remus Lăpușan (Partidul Social Democrat) că Ziua Munților Apuseni reprezintă un moment de recunoaștere pentru o regiune cu o contribuție istorică, culturală și identitară esențială pentru România

Deputatul clujean Remus Lăpușa: „Spiritul Apusenilor s-a format din muncă grea, credință, rezistență și atașament profund față de valorile românești” | Foto: Remus Lăpușan

„În calitate de inițiator principal al acestui demers, pot spune cu mândrie în suflet că Ziua Munților Apuseni a fost instituită prin lege, data de 21 septembrie devenind, în mod oficial, un moment de recunoaștere pentru o regiune cu o contribuție istorică, culturală și identitară esențială pentru România”, a transmis Remus Lăpușan.

Deputatul clujean afirmă că Munții Apuseni nu sunt doar o zonă geografică delimitată pe hartă, ci un spațiu al memoriei colective, al luptei pentru libertate și al păstrării identității românești.

„De-a lungul timpului, aceste locuri au fost martore ale unor momente definitorii pentru istoria noastră și au dat României oameni care au crezut în libertate, în demnitate și în solidaritate. Spiritul Apusenilor s-a format din muncă grea, credință, rezistență și atașament profund față de valorile românești. Alegerea datei de 21 septembrie nu este întâmplătoare, fiind legată de a treia Adunare Națională de la Blaj, moment istoric de referință pentru românii din Transilvania, în care Avram Iancu și moții din Munții Apuseni au avut un rol esențial în afirmarea drepturilor naționale și a idealurilor de libertate. Este o zi care leagă Munții Apuseni de una dintre cele mai puternice expresii ale conștiinței naționale românești și care conferă acestei sărbători o semnificație istorică profundă”, a mai precizat Remus Lăpușan.

Conform acestuia, instituirea Zilei Munților Apuseni are la bază valențe educative, culturale, sociale și economice clare, care se completează și se susțin reciproc.

Tot el afirmă că din perspectivă educativă, această zi creează cadrul necesar pentru ca tinerii să cunoască mai bine istoria Apusenilor, rolul pe care această regiune l-a avut în formarea României moderne și contribuția comunităților locale la marile momente istorice. Este o oportunitate de a apropia generațiile tinere de rădăcinile lor și de a transmite mai departe respectul pentru patrimoniu și identitate.

„Din punct de vedere cultural, Ziua Munților Apuseni reprezintă un prilej de a pune în valoare tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile și patrimoniul material și imaterial al zonei. Cultura Apusenilor este una vie, transmisă din generație în generație, iar această recunoaștere oficială oferă cadrul necesar pentru promovarea și protejarea ei, astfel încât să rămână un reper autentic al identității românești. În plan social, această zi contribuie la consolidarea sentimentului de apartenență și la întărirea legăturilor dintre comunități. Recunoașterea oficială a Munților Apuseni înseamnă și recunoașterea oamenilor care trăiesc aici, a eforturilor lor și a modului în care au știut să păstreze vii valorile românești, în ciuda dificultăților și a izolării geografice.

Din perspectiva economică, Ziua Munților Apuseni poate deveni un instrument important pentru promovarea turismului, a produselor locale și a inițiativelor antreprenoriale care valorifică specificul zonei. Prin evenimente, proiecte și acțiuni dedicate, această zi poate contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii și la sprijinirea comunităților locale. Pentru mine, acest demers legislativ a fost și rămâne un proiect de suflet, o modalitate prin care a fost adusă recunoașterea cuvenită unei regiuni care a contribuit decisiv la identitatea României. Este un gest de respect față de oamenii care trăiesc în Munții Apuseni și față de valorile pe care le-au păstrat de-a lungul generațiilor, adesea în condiții dificile, dar cu demnitate și perseverență.

Ziua de 21 septembrie este, astfel, mai mult decât o dată din calendar. Este un moment de reflecție, recunoștință și continuitate, un prilej de a privi cu respect către trecut și cu responsabilitate către viitor, onorând Munții Apuseni și rolul lor profund în istoria și sufletul României”, a mai precizat Remus Lăpușan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: