După Emerllahu și Munteanu, CFR mai poate pierde un titular! Are oferă de două milioane de euro

CFR Cluj s-ar putea despărți în această iarnă și de Meriton Korenica (28 de ani).

După ce a ratat calificarea în grupele unei competiții europene vara trecută, gruparea din Gruia s-a confruntat cu dificultăți financiare în ultimele luni.

În acest sens, pentru a achita din datoriile urgente și de a nu-și periclita obținerea licenței pentru sezonul viitor, șefii CFR-ului se văd nevoiți să vândă o parte dintre jucătorii importanți.

După ce l-a vândut pe Lindon Emerllahu în Ucraina pentru 1,5 milioane de euro și negociază și plecarea lui Louis Munteanu la un club important din străinătate, Neluțu Varga se pregătește să mai facă o afacere.

Potrivit celor de la GSP, încă un jucător important pentru Daniel Pancu este pe picior de plecare. Este vorba despre mijlocașul Meriton Korenica, care ar fi dorit Apollon Limassol, prima ligă din Cipru.

În schimbul său, conducerea vișiniiilor solicită o sumă care se apropie de două milioane de euro, kosovarul fiind unul dintre jucătorii indispensabili atât în mandatele lui Dan Petrescu și Andrea Mandorlini, cât și de când Daniel Pancu a preluat banca tehnică.

Neluțu Varga a decis să ofere un răspuns concret până la finalul acestui an. Dacă va ajunge la o înțelegere iar mutarea se va materializa, Korenica ar primi un salariu de 500.000 de euro pe sezon la noua sa formație.

Fotbalist ajuns și în angrenajul echipei naționale, Korenica a ajuns la CFR în vara anului 2024, atunci când a fost transferat de la Manisa.De-a lungul carierei a mai jucat la Rahoveci, Shkendija, Metalurg Skopje, Liria, Prishtina, Ballkani.

79 de meciuri a bifat Korenica la CFR, a reușit 18 goluri și 14 pase decisive

