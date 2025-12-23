U-BT Cluj, o nouă victorie în Liga Adriatică! Clujenii i-au învins categoric pe cei de la Split

U-BT a obținut o victorie în etapa cu numărul #11 din Liga Adriatică, scor 105-87 împotriva croaților de la Split

Campioana națională la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, a obținut luni seară o victorie importantă în Liga Adriatică.

Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan și-au luat revanșa după rezultatul din tur și au câștigat într-o manieră clară meciul de la Cluj.

„Sincer, am fost puțin îngrijorați de acest meci, luând în considerare faptul că ne-au lipsit trei jucători importanți de perimetru care ne oferă fizicalitate, cu atât mai mult cu cât știam că Split, dacă îi lași să joace, pot face lucruri bune și pot avea un meci bun. Cred că am avut un mindset bun, oricine a fost pe teren a luptat și și-a făcut treaba.

Sunt fericit pentru Miron, la 16 ani a jucat 26 de minute și a făcut un meci foarte bun pentru echipa noastră, a marcat patru aruncări de 3 puncte și a avut patru intercepții, a adus energie și și-a făcut simțită prezența și în apărare. Cel mai bun lucru a fost să-i ofer minute la începutul partidei, când presiunea rezultatului nu este atât de mare.

El a intrat bine în meci, băieții l-au încurajat și concluzia a fost că l-am lăsat 26 de minute pe teren pentru că mi-a câștigat încrederea și și-a făcut treaba. Nu am făcut acte de caritate, pur și simplu a jucat un meci bun și a meritat să rămână așa de mult pe teren. Mă bucur pentru el, e un băiat serios și muncitor și are în față un viitor bun.

Am controlat jocul, am pasat bine mingea, am marcat 105 puncte, am avut 31 de pase decisive, așa că a fost un meci frumos și este un sentiment plăcut după meci. Noi îl considerăm deja încheiat, avem un alt meci peste doar trei zile, așa că trebuie să ne odihnim și să ne pregătim pentru acela”, a declarat Mihai Silvășan la finalul meciului.

