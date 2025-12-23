„U” Cluj a anunțat cu cine va juca în amicalele din cantonamentul de iarnă!

Universitatea Cluj va pleca în Antalya, Turcia în cantonamentul din iarnă.

Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

FC Universitatea Cluj a încheiat cum nu se putea mai bine anul, cu trei victorii consecutive în Superligă și, după o scurtă pauză, se va pregăti, în Turcia, pentru asaltul final către play-off.

Elevii lui Bergodi vor efectua un cantonament de zece zile în Antalya, între 3 și 13 ianuarie 2026, în care vor disputa trei partide amicale.

„Studenții” se vor reuni în 2 ianuarie 2026, iar în ziua următoare vor pleca în cantonament, acolo unde vor fi găzduiți, timp de zece zile, de către Complexul de cinci stele Sueno Deluxe, aflat în stațiunea Belek, din provincia Antalya.

În perioada de pregătire din Turcia, echipa noastră va disputa trei meciuri de pregătire, conform următorului program:

6 ianuarie: FC Universitatea Cluj-Fatih Karagumruk (locul 18 în prima ligă din Turcia)

11 ianuarie: FC Universitatea Cluj-Dukla Praga (locul 14 în prima ligă din Cehia)

12 ianuarie: FC Universitatea Cluj- Widzew Łódź (locul 15 în prima ligă din Polonia).

După revenirea în țară, ”U” va continua pregătirea pe plan local, urmând ca în 18 ianuarie să aibă parte de primul meci oficial al anului, în deplasare, la București, cu Dinamo (ora 20:30).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: