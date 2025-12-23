Schimbare de miniștri în Guvernul Bolojan. Radu Miruță numit la Apărare, iar Irineu Darău la Economie.

Radu Miruță a fost numit ministru al Apărării, marți, 23 decembrie 2025, iar tot astăzi, Irineu Darău a preluat funcția de ministru al Economiei.

Radu Miruță (stânga), numit ministru al Apărării și Irineu Darău (dreapta) preia funcția de ministru al Economiei | Foto: gov.ro / Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Decretele de numire în funcție a noilor miniștri de la Apărare - Radu Miruță și Economie - Irineu Darău au fost publicate marți în Monitorul Oficial.

Președintele Nicușor Dan a semnat decretele, iar ceremonia de învestire a celor doi miniștri USR a avut loc la ora 15.00, la Palatul Cotroceni.



Radu Miruță va ocupa fotoliul de ministru al Apărării Naționale, iar Irineu Darău va fi noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Vinerea trecută, cei doi au fost validați pentru aceste funcții de Comitetul Politic al USR.

Radu Miruță va ocupa și funcția de vicepremier în Cabinetul Bolojan.

De altfel, Radu Miruță a asigurat interimatul la Ministerul Apărării încă din 28 noiembrie, după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care lua act de demisia lui Ionuț Moșteanu.

Moșteanu și-a anunțat demisia din funcție după controversele apărute în ceea ce privește CV-ul său.

