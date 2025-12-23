Un jucător din Superligă deplânge perioada petrecută la CFR: „Cel mai mare regret!”

Sebastian Mailat, în acest moment fotbalist la FC Botoșani, a vorbit despre perioada petrecută la CFR Cluj.

Sebastian Mailat, fostul jucător de la CFR Cluj // Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Sub contract cu formația din Gruia între 2017 și 2022, Mailat a bifat doar 24 de apariții în tricoul CFR-ului în acest timp.

A fost împrumutat, pe rând, la Gaz Metan Mediaș, „U” Cluj și FC Voluntari până când, în urmă cu trei ani, a fost cedat liber de contract la FC Botoșani.

Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a „explodat” în nordul Moldovei: a marcat de 16 ori în sezonul 2022/2023, după care a fost transferat în Coreea de Sud, la Suwon Bluewings.

S-a întors la formația patronată de Valeriu Iftime în 2025, iar în acest sezon a înscris 8 goluri în 20 de apariții în campionat, fiind al patrulea cel mai prolific marcator din Superligă.

Jucătorul a oferit un interviu înainte de finalul anului și, printre altele, a vorbit și despre perioada petrecută în Gruia.

Mailat a ajuns la CFR când antrenor era Dan Petrescu, însă fostul component al Generației de Aur i-a acordat puține minute jucătorului crescut de Poli Timișoara.

„Cel mai mare regret cred că a fost perioada CFR. Aveam 19 ani și am semnat cu CFR. Atunci a fost cel mai mare regret. Nu realizasem și am preferat să mă duc la campioană. Dar nu prea jucam, jucam foarte puțin.

Eu eram tânăr, aveam nevoie să am minute, nu conta la ce echipă. Am prins și eu regula U21, dar era Cristi Manea, care era jucător de națională. Dan Petrescu era antrenor. Pe postul meu erau Billel Omrani, Adiță Păun, Costache. Ne mai împărțeam minutele”, a declarat Sebastian Mailat pentru ProSport.

