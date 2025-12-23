Tavanul hotelului Hilton din Sibiu, prăbușit peste piscină. Cel puțin opt victime, printre care și copii.

ISU Sibiu a intervenit de urgență, marți, 23 decembrie 2025, în incinta unei unități de cazare situată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior.

UPDATE:

Opt persoane (5 adulți și 3 copii) au fost scoase din piscină de către salvatori. Sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

La fața locului se va deplasa și un echipaj de scafandri. Continuă misiunea de căutare a persoanelor surprinse sub dărâmături în piscină, potrivit mesageruldesibiu.ro.

Știrea inițială:

La fața locului acționează următoarele forțe:

2 ambulanțe SMURD dintre care una cu medic;

4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic;

o autospecială de transport personal și victime multiple;

o autospecială de descarcerare;

3 autospeciale de stingere

2 autospeciale de primă intervenție și comanda

Din primele informații s-ar părea că tavanul situat la piscină s-a desprins și a căzut. Nu se cunoaștea la acel moment dacă existau persoane surprinse sub dărâmături.

A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

IPJ Sibiu:

„În urma unui apel 112, echipaje din cadrul Biroului de Ordine Publică Sibiu se deplasează la un hotel situat la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari, în interiorul căruia a fost sesizată prăbușirea tavanului unei încăperi”, a transmis IPJ Sibiu.

