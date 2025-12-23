Prefectul Maria Forna, ultimele audiențe cu clujenii în 2025: „Dialogul direct cu cetățenii este esențial pentru o administrație responsabilă”

Prefectul Maria Forna a susținut, luni, 22 decembrie 2025, ultima sesiune de audiențe din acest an cu cetățenii județului Cluj.

Activitatea reprezintă o modalitate importantă prin care Instituția Prefectului asigură o legătură directă și eficientă între administrația publică și comunitate.

În cadrul audiențelor, prefectul Maria Forna a ascultat cu atenție problemele, solicitările și sugestiile prezentate de cetățeni, care au vizat

ordinea publică

fondul funciar

probleme de ordin social

Participarea cetățenilor la audiențe este esențială pentru o guvernare deschisă și responsabilă, iar disponibilitatea prefectului Maria Forna de a se întâlni direct cu aceștia subliniază importanța dialogului constructiv dintre autorități și comunitate.

Problemele ridicate în cadrul audiențelor vor fi analizate cu prioritate și se vor întreprinde demersurile necesare pentru soluționarea lor.

„Le mulțumesc tuturor cetățenilor care s-au prezentat pe parcursul acestui an la audiențele susținute, pentru încrederea acordată și pentru deschiderea de a semnala problemele cu care se confruntă. Dialogul direct cu cetățenii este esențial pentru o administrație responsabilă. Îmi reafirm întreaga disponibilitate de a oferi sprijin și de a identifica soluții legale și eficiente și în perioada următoare, în beneficiul comunității județului Cluj”, a declarat prefectul județului Cluj, Maria Forna, citată într-un comunicat al instituției.

Cum soliciți audiență la Prefectura județului Cluj?

Solicitările de audienţă se fac fie în scris, la sediul Instituţiei Prefectului (Str. Nicolae Cristea, Nr. 28) în zilele de luni - joi, între orele 08.00 - 16.30 și vineri, între orele 8.00 - 14.00, la telefon: 0264 591 043 sau 0264 503 336, sau prin poştă electronică (email) la adresa cabinet@prefecturacluj.ro.

