Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „Tradițiile de sfârșit de an sunt valori care ne unesc și dau continuitate identității noastre”

Deputatul clujean Remus Lăpușan (Partidul Social Democrat) a accentuat însemnătatea tradițiilor de sfârșit de an.

Sfârșitul de an este un moment de reflecție, de liniște și de apropiere între oameni, un timp în care ritmul vieții încetinește și avem răgazul să ne reamintim cine suntem, de unde venim și ce lăsăm mai departe copiilor noștri, a transmis deputatul Remus Lăpușan într-un mesaj dedicat tradițiilor de iarnă.

Acesta a reamintit că sărbătorile de iarnă au o semnificație profundă pentru români și care nu înseamnă doar luminile orașelor, mesele festive sau vacanțele, ci mai ales tradițiile care au trecut prin generații și au rezistat timpului, schimbărilor sociale și transformărilor istorice. Sunt obiceiuri păstrate atât în case modeste, cât și în familii mari, în satele de la munte și în orașele aglomerate, fiind rădăcina din care crește sentimentul de apartenență.

„Sorcova, colindele și urăturile au un sens profund, dincolo de simpla repetiție a unor cuvinte: sunt dorințe sincere de sănătate, de rodnicie, de pace și de speranță. Sunt binecuvântări între oameni”, a transmis parlamentarul.

Aceste dorințe se regăsesc în versurile binecunoscute ale Sorcovei, care se rostesc din generație în generație la început de an:

„Să trăiți, să înfloriți,

Ca merii, ca perii,

În mijlocul verii!

La anul și la mulți ani!”

Remus Lăpușan: Colindele din zona Clujului, o liniște caldă îmbrăcată într-o lumină care vindecă

Deputatul a făcut referire la zona Ardealului și, în mod special, la județul Cluj, Remus Lăpușan a arătat că aici colindele au un timbru aparte, o liniște caldă, îmbrăcată într-o lumină care vindecă. A amintit, în acest context, contribuția lui Gheorghe Dima, personalitate culturală marcantă a Clujului, care a cules colinde din bătrâni și a contribuit la păstrarea acestora ca parte a patrimoniului cultural local.

Ca exemplu al acestor colinde transmise din generație în generație în zona Clujului, deputatul a amintit versurile simple, dar pline de sens, care sunt un îndemn la trezire și lumină:

„Sus, boieri, nu mai dormiți,

Vremea e să vă treziți,

Că noi umblăm și colindăm

Și pe Domnul îl lăudăm.”

Deputatul a subliniat că avem datoria să protejăm aceste tradiții și să le transmitem mai departe. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, tradițiile sunt un reper de stabilitate și un element de coeziune socială, care îi ajută pe copii să descopere cine sunt și să simtă că aparțin unei comunități.

„Păstrarea tradițiilor românești este un act de responsabilitate culturală și un gest de respect față de comunitățile din care venim, față de valorile care ne-au ținut împreună și față de identitatea noastră ca popor”, a transmis Remus Lăpușan.

În încheiere, deputatul a transmis că, dincolo de diferențe și de provocări, românii sunt uniți de aceleași obiceiuri și de aceeași dorință de mai bine. Acesta a urat tuturor românilor sănătate, pace și un An Nou binecuvântat

Tradițiile de sfârșit de an - valori care ne unesc

Doamnelor și domnilor deputați,

