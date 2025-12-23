  • Flux RSS
Anunțuri

S.C. SUN HOUSING S.R.L. Anunț de mediu

                               ANUNȚ DE MEDIU

S.C. SUN HOUSING S.R.L. titular al proiectului ”Construire centrală electrică fotovoltaică, împrejmuire și instalații electrice aferente racordării la rețea a centralei fotovoltaice”, comuna Moldovenești, localitatea Bădeni, CF nr. 55153, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către D.J.M. Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire centrală electrică fotovoltaică, împrejmuire și instalații electrice aferente racordării la rețea a centralei fotovoltaice”, comuna Moldovenești, localitatea Bădeni, C.F. nr. 55153, județul Cluj. 


Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.99, județul Cluj, în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://djmcj.anmap.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a D.J.M. Cluj https://djmcj.anmap.gov.ro/

Ultimele Stiri
abonare newsletter