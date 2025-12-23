S.C. SUN HOUSING S.R.L. Anunț de mediu

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. SUN HOUSING S.R.L. titular al proiectului ”Construire centrală electrică fotovoltaică, împrejmuire și instalații electrice aferente racordării la rețea a centralei fotovoltaice”, comuna Moldovenești, localitatea Bădeni, CF nr. 55153, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către D.J.M. Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire centrală electrică fotovoltaică, împrejmuire și instalații electrice aferente racordării la rețea a centralei fotovoltaice”, comuna Moldovenești, localitatea Bădeni, C.F. nr. 55153, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.99, județul Cluj, în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://djmcj.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a D.J.M. Cluj https://djmcj.anmap.gov.ro/