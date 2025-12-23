Anunțuri
Anunt CTP Cluj-Napoca - Programul de circulație al mijloacelor de transport public în perioada 24 – 28 decembrie 2025
Compania de Transport Public Cluj‑Napoca S.A. informează publicul călător cu privire la programul de circulație al mijloacelor de transport urban și metropolitan în Municipiul Cluj-Napoca, în perioada 24 – 28 decembrie 2025, după cum urmează:
📅 Marți, 24 decembrie 2025 – Ajunul Crăciunului
- Transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 05:00 – 22:00,
- Conform programului de circulație aferent zilelor lucrătoare.
📅 Miercuri, 25 decembrie | Joi, 26 decembrie | Duminică, 28 decembrie 2025
- Transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 06:00 – 23:00,
- Conform programului de circulație pentru zilele de duminică.
🔹 Mențiuni speciale pentru data de 25 decembrie 2025:
- Liniile 28B și 43P (spre VIVO! Cluj-Napoca) vor fi suspendate;
- Transportul va fi suplimentat pe liniile 28 și 43B;
- Linia 24B va circula conform unui program special.
📅 Sâmbătă, 27 decembrie 2025
- Transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 05:30 – 23:00,
- Conform programului de circulație pentru zilele de sâmbătă.
- 🌙 Transportul de noapte (24 – 28 decembrie 2025)
- Linia 25N (str. Unirii – str. Bucium):⏰ între 23:00 – 01:30(ora 01:00 – ultimele plecări din capetele de linie)
- Liniile 5N (str. Traian Vuia – P-ța Gării) și 54N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu):⏰ între 23:00 – 00:30(ora 00:00 – ultimele plecări din capetele de linie)
🔔 Excepție: În 24 decembrie 2025 – Ajunul Crăciunului, transportul de noapte va fi asigurat începând cu ora 22:30.
➡️ Frecvența curselor: din 30 în 30 de minute.
- ℹ️ Informații suplimentare
Toate detaliile privind programele de circulație pot fi consultate:
- pe site-ul oficial: www.ctpcj.ro
- în aplicația de mobilitate urbană Tranzy
🎄 Mesaj pentru publicul călător
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. urează tuturor călătorilor CRĂCIUN FERICIT și Sărbători liniștite!