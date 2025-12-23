Anunt CTP Cluj-Napoca - Programul de circulație al mijloacelor de transport public în perioada 24 – 28 decembrie 2025

Compania de Transport Public Cluj‑Napoca S.A. informează publicul călător cu privire la programul de circulație al mijloacelor de transport urban și metropolitan în Municipiul Cluj-Napoca, în perioada 24 – 28 decembrie 2025, după cum urmează:

📅 Marți, 24 decembrie 2025 – Ajunul Crăciunului

Transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 05:00 – 22:00 ,

, Conform programului de circulație aferent zilelor lucrătoare.

📅 Miercuri, 25 decembrie | Joi, 26 decembrie | Duminică, 28 decembrie 2025

Transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 06:00 – 23:00 ,

, Conform programului de circulație pentru zilele de duminică.

🔹 Mențiuni speciale pentru data de 25 decembrie 2025:

Liniile 28B și 43P (spre VIVO! Cluj-Napoca) vor fi suspendate ;

și (spre VIVO! Cluj-Napoca) vor fi ; Transportul va fi suplimentat pe liniile 28 și 43B ;

; Linia 24B va circula conform unui program special.

📅 Sâmbătă, 27 decembrie 2025

Transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 05:30 – 23:00 ,

, Conform programului de circulație pentru zilele de sâmbătă.

🌙 Transportul de noapte (24 – 28 decembrie 2025)

Linia 25N (str. Unirii – str. Bucium):⏰ între 23:00 – 01:30 (ora 01:00 – ultimele plecări din capetele de linie)

(str. Unirii – str. Bucium):⏰ între Liniile 5N (str. Traian Vuia – P-ța Gării) și 54N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu):⏰ între 23:00 – 00:30(ora 00:00 – ultimele plecări din capetele de linie)

🔔 Excepție: În 24 decembrie 2025 – Ajunul Crăciunului, transportul de noapte va fi asigurat începând cu ora 22:30.

➡️ Frecvența curselor: din 30 în 30 de minute.

ℹ️ Informații suplimentare

Toate detaliile privind programele de circulație pot fi consultate:

pe site-ul oficial: www.ctpcj.ro

în aplicația de mobilitate urbană Tranzy

🎄 Mesaj pentru publicul călător

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. urează tuturor călătorilor CRĂCIUN FERICIT și Sărbători liniștite!