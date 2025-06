Cluj-Napoca, exemplu de oraș verde în „Romania Unfolds”. Ovidiu Cîmpean: „Anul acesta am reușit o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu peste 20%”

În ultimul episod al seriei „Romania Unfolds”, Cluj-Napoca este prezentat ca exemplu de oraș care îmbină viziunea, inovația și sustenabilitatea. Deputatul Ovidiu Cîmpean a transmis un mesaj clar: transformarea Clujului este doar începutul unei revoluții verzi la nivel național.

Cluj-Napoca, exemplu de oraș verde în „Romania Unfolds”| Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Platforma „Romania Unfolds”, inițiată de Veolia România a lansat cel de-al cincilea episod al primului mini-serial documentar despre sustenabilitate.

Episodul și-a propus să exploreze cum inovația și progresul tehnologic contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri moderne și durabile, facilitând tranziția orașelor către o industrializare incluzivă și sustenabilă.

Prin prezentarea unor soluții concrete pentru reducerea riscurilor seismice, eficiența energetică a clădirilor și mobilitatea electrică, „Romania Unfolds” promovează bunele practici ce susțin dezvoltarea infrastructurii durabile, demonstrând cum inovația poate construi un viitor mai sigur și mai ecologic pentru comunitățile din România.

Cel de-al cincilea episod al mini-serialului documentar despre sustenabilitate, „Romania Unfolds” se concentrează pe infrastructura modernă ca element-cheie al unei industrializări durabile. Prin intermediul unor soluții inovatoare, episodul evidențiază impactul tehnologiilor avansate asupra dezvoltării economice și îmbunătățirii calității vieții în orașe.

Cluj-Napoca, exemplu de oraș inteligent și sustenabil

În ultimul episod al seriei „Romania Unfolds”, Cluj-Napoca este prezentat ca exemplu de oraș care îmbină viziunea, inovația și sustenabilitatea.

Printre persoanele care au fost intervievate se află și deputatul Ovidiu Cîmpean.

„La nivelul zonei metropolitane am început să acționăm pe mai multe paliere. Primele proiecte au fost benzi dedicate pe axa principală de transport în oraș, axa est-vest. Pe urmă, din fonduri elvețiene suntem primul oraș din România care a achiziționat autobuze electrice, 100% electrice, cu stațiile de încărcare aferente”, a transmis Ovidiu Cîmpean.

Implementarea sistemului inteligent de ticketing a permis municipalității să colecteze date relevante despre fluxul de pasageri și să adapteze serviciile în timp real. Ovidiu Cîmpean a vorbit și despre proiectele care au avut un adevărat succes la Cluj-Napoca în rândul populației.

„Poți urmări câți călători ai pe baza sistemului de ticketing, la ce ore vin foarte mulți cetățeni și atunci poți să suplimentezi cu un autobuz la orele respective. Anul acesta am reușit o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu peste 20%. Urmează gradual să măsurăm acest impact și până în 2030 ne propunem să avem un transport public în comun 100% nepoluant.

De asemenea, în zona centrală coroborat cu alte politici publice de pietonalizare am redus undeva cu peste 50% traficul auto din zona centrală. E nevoie și de proiecte de conștientizare a importanței folosirii transportului în comun sau creșterea atractivității acestuia.

Am avut 3 proiecte chiar foarte bune, unele implementate în parteneriat cu ONG-urile, de exemplu 20 de genuflexiuni în stație și primești un bilet de transport gratuit. De asemenea, în alte stații avem bicicletă. Dacă pedalezi câteva minute la fel primești bilet de transport gratuit”, a adăugat Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: