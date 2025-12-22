Bărbatul care ar fi agresat sexual un copil în autobuz în Cluj va sta după gratii de Crăciun și Revelion pentru că a evadat din arestul la domiciliu

Un bărbat de 35 de ani din comuna clujeană Feleacu va petrece sărbătorile de iarnă în spatele gratiilor, pentru că a încălcat măsura arestului la domiciliu.

Bărbatul care ar fi agresat un copil de 12 ani într-un autobuz din Cluj nu a respectat măsura arestului la domiciliu | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca / Fotografie ilustrativă

Acesta era arestat la domiciliu pentru că era bănuit că ar fi comis infracțiuni de au constatat faptul că un bărbat, de 35 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor.

Fapta de agresiune sexuală s-ar fi petrecut asupra unui sopil de 12 ani, într-un mijloc de transport în comun în Cluj-Napoca

Era arestat la domiciliu, dar el se plimba prin peco

Poliția a constatat vineri, 19 decembrie 2025, că bărbatul a părăsit domiciliul unde era arestat.

„Din verificările efectuate a reieșit faptul că acesta ar fi părăsit, fără drept, imobilul în care avea obligația de a rămâne, din comuna Feleacu, fiind ulterior depistat de polițiști în zona unei stații de carburant din aceeași comună”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore.

Sâmbătă, 20 decembrie 2025, bărbatul a fost arestat preventiv.

„(Bărbatul - n. red.) a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, care a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura arestării preventive pentru 30 de zile”, a mai transmis IPJ Cluj.

Actualmente el este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evadare.

