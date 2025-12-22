Bergodi explică cheia succesului de la „U” Cluj: „Punctele sunt cele care contează”

Universitatea Cluj a câștigat meciul de pe teren propriu cu Farul Constanța, scor 1-0, și se află la egalitate de puncte Oțelul, ultima echipă de pe loc de play-off.

Cele două formații sunt despărțite acum doar de golaverajul superior al gălățenilor, +14, față de +7. Chiar și așa, „studenții” au încredere că pot repeta performanța din sezonul trecut, când s-au calificat în premieră în faza superioară a Superligii, apoi au obținut calificarea în cupele europene.

„Cele trei puncte sunt cele care contează, am făcut un meci bunicel, dar importantă era victoria. Prima repriză am început-o bine, am jucat bine în primele opt minute, după am riscat să primim gol când a blocat bine Chipciu. Înainte, am avut două-trei centrări care au trecut prin fața porții, nu am umplut bine careul cu jucători.

Am avut situații bune în prima repriză, după a fost echilibrat, adversarii nu au prea avut ocazii de gol și asta mă bucură. Faptul că e al cincilea meci fără gol luat e foarte important pentru echipă și cu această ocazie, îi felicit pe toți jucătorii”, a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Tehnicianul italian a dezvăluit modul cum a pregătit repriza secundă, dar și cum i-a găsit „cheia” lui Lukic. Transferat în vară de la Universitatea Craiova, vârful bosniac a marcat al 11-lea său gol duminică seara și a ajuns cel mai bun marcator din campionat, la egalitate cu Florin Tănase.

„La pauză am vorbit să încercăm să dăm al doilea gol, dar echipa a fost compactă, nu am riscat. Sunt mulțumit, nu era ușor, pentru că a apărut și presiunea pe jucători. Fiind doar 1-0, se poate întâmpla ceva și poți pierde două puncte foarte importante. Această victorie e, cred eu, meritată, pentru că am avut situațiile mai bune, mai ales în prima repriză. La gol, s-a greșit, se poate întâmpla, important e că Lukic a fost acolo și a băgat mingea în poartă

Nu am schimbat nimic, i-am dat încredere, vede că am multă încredere în el. E un jucător puternic, masiv, care aleargă și ajută echipa. Mă bucur pentru el. Nu vreau să fiu arogant, dar cu mine, atacanții întotdeauna au dat goluri. La Voluntari, l-am luat pe Tudorie, a dat zece goluri din ianuarie până în iunie. La Sepsi dădeau goluri toți atacanții: Safranko, Tudorie, Rondon. După, la Craiova, marca Koljic. Cred că sunt un antrenor pentru atacanți, lucrez cu ei și meritul e al echipei că aduce mingea în careu. Dacă nu ai ocazii, e greu ca un atacant să își facă datoria.

Vreau mai mult, de exemplu, de la „aripi”. Vorbim mereu cu ei: cu Macalou, cu Gheorghiță, cu Postolachi, cu Omar, care a fost decisiv cu Petrolul. La un moment dat, când se numără toate golurile, trebuie să faci o echipă. Nu poți să te bazezi numai pe un atacant, că îți dă 30 de goluri. Nu, ele trebuie împărțite: 4-5 goluri de la extreme, un mijloacș ofensiv trebuie să dea măcar 2-3 goluri și după 15 goluri atacantul central.

Nu putem să ne bazăm pe atacant că marchează doar el, 1-2 goluri dau fundașii centrali. Astea sunt statisticile unei echipe, mai ales dacă ai un stil ofensiv”, a încheiat Bergodi, la conferința de presă de la finalul meciului.

