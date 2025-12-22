A fost RESPINSĂ moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

A picat moțiunea simplă, luni, 22 decembrie 2025, împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu (PNL).

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu (PNL) a trecut testul moțiunii simple, luni, 22 decembrie 2025 | Foto: PNL

Senatul a respins, luni, moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

S-au înregistrat 31 de voturi „pentru” și 51 de voturi „împotrivă”.

Moțiunea simplă depusă de AUR a fost intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

Plenul Senatului a votat și dezbătut, luni, moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR își propune evaluarea „responsabilității politice și morale” a lui Cătălin Predoiu, a informat site-ul forului legislativ.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus moțiunea simplă pe 17 decembrie, documentul a fost semnat de 42 de senatori din Opoziție (28 AUR, 12 Pace-Întâi România și 2 neafiliați).

„Obiectivul acestei moțiuni este foarte limpede: evaluarea responsabilității politice și morale a ministrului însuși. Într-un stat democratic, funcția publică nu este un privilegiu pe termen nelimitat, ci o răspundere. Iar atunci când această răspundere se traduce prin eșecuri repetate, intervenția Parlamentului devine obligatorie. Criza de încredere publică generată de prezența în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo”, se arata în textul moțiunii.

