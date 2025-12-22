241.000 de lei pentru secțiile de Ortopedie și Traumatologie din Cluj. Alin Tișe: „Continuăm să investim în sănătate. Mii de pacienți din Cluj și județe învecinate beneficiază”.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a alocat 241.000 de lei pentru Blocul Operator al Clinicii de Ortopedie și Traumatologie.

Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca i-a fost suplimentat bugetul cu suma de 241.000 lei pentru secțiile de ortopedie | Foto: Consiliul Județean Cluj

Reunit în ședință ordinară luni, 22 decembrie 2025, Consiliul Județean Cluj a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general propriu al județului Cluj pe anul 2025.

241.000 de lei pentru seția de otopedie de la Spitalul Județean Cluj

Astfel, Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca i-a fost suplimentat bugetul cu suma de 241.000 lei, în vederea achiziționării și înlocuirii unor componente ale turnului de artroscopie, necesar pentru intervențiile chirurgicale artroscopice care se desfășoară în Blocul Operator al Clinicii de Ortopedie și Traumatologie.

Prin urmare, Blocul Operator va avea două turnuri de artroscopie funcționale pentru ca ambele secții, Ortopedie și Ortopedie 2, să poată efectua simultan operații cu artroscopul.

„La Cluj continuăm să investim în sănătate, sprijinind financiar atât spitalele aflate în subordinea noastră, cât și unitățile sanitare care funcționează sub autoritatea altor entități locale sau centrale. Prin această alocare de fonduri venim în sprijinul miilor de pacienți din Cluj și din județele învecinate care anual beneficiază de intervenții și servicii medicale de specialitate în cadrul blocului operator al Clinicii de Ortopedie”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

În perioada 1 ianuarie - 27 noiembrie 2025, în cadrul Blocului Operator al Clinicii de Ortopedie și Traumatologie au fost realizate nu mai puțin de 2.331 de intervenții chirurgicale.

Clinica de Ortopedie a Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca deservește urgențe traumatologice osteoarticulare atât din județul Cluj, cât și din județele Sălaj, Maramureș, Satu-Mare și Bistrița-Năsăud.

