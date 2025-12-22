26 mil. lei pentru camera hiperbară de la Spitalul de Recuperare Cluj, prima de la o unitate medicală de stat din România

Prima unitate medicală de stat din România cu o cameră hiperbară va fi Spitalul Clinic de Recuperare Cluj.

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca va avea prima cameră hiperbarică din România | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consilierii județului Cluj au votat astăzi, luni, 22 decembrie 2025, dare în administrare a camere hiperbară către Spitalul Clinic de Recuperare (SCR) Cluj-Napoca.

Peste 26 de mil. lei pentru camera hiperbară de la Cluj, prima dintr-un spital de stat din România

Valoare proiectului se ridică la peste 26 din milioane de lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității actului medical și asigurarea unui sistem de prevenire, diagnostic și tratament de înaltă calitate tuturor pacienților Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare.

Proiectul a prevăzut dotarea Spitalului de Recuperare Cluj 28 de echipamente medicale de ultimă tehnologie:

cameră hiperbară

șase electrocardiografe cu 12 canale

2 holtere TA

2 holtere EKG

bicicletă cu încărcătură și monitor ekg

bicicletă fitness pentru copii

bicicletă ergonomică

aparat terapie radiofrecvență

aparat de terapie nanopulse

sistem robotizat pentru mers

sistem robotic pentru reeducarea mâinii

cotului și umărului

sistem robotizat mobil pentru recuperarea mersului

aparat terapie disfagie

ecograf 4D

sistem robotizat pentru susținerea pacienților în mers și redobândire a echilibrului

sistem pentru recuperarea membrelor superioare prin stimulare vizuală intensă

sistem pentru recuperarea membrelor inferioare prin stimulare electrică funcțională

sistem pentru recuperarea membrelor superioare prin stimulare electrică funcțională

aparat pentru terapie cu microoscilații profunde

sistem pentru realitate virtuală și tele-recuperarea deficiențelor neuromotorii și muculoscheletale

aparat terapie shockware focalizat

aparat crioultrasunete

Ecograf dedicat evaluării complexe a afecţiunilor sistemice reumatologice

sistem examinare ultrasonografică doppler cervicocerebrală

spirometru

defibrilator

audiometru

Potrivit referatului de aprobare al proiectului de hotărâre, până în prezent, au fost achiziționate, recepționate și date în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca un număr de 26 de echipamente medicale prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 125/2024 și nr. 264/2024.

Proiectul a trecut cu 35 de voturi pentru.

Conform sursei citate, valoarea totală a proiectului este de 26.505.701,81 lei (TVA inclus), din care:

919.417,00 lei valoarea eligibilă din PNRR

193.077,57 lei valoarea TVA eligibil aferent PNRR

5.984.155,43 lei valoare contribuție proprie inclusiv TVA.

Valoarea Camerei Hiperbare recepționate de Consiliul Județean Cluj și propuse pentru darea în administrare este în sumă de 7.096.650,00 lei (TVA inclus), din care 1.112.494,57 lei (TVA inclus) reprezintă valoare eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Durata contractului de finanțare: 33 de luni (martie 2023 - decembrie 2025).

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 - Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie.

Sistemul hiperbar livrat Spitalului de Recuperare este format dintr-un compartiment principal, cu o capacitate maximă de opt persoane, la care se adaugă o antecameră pentru alte două persoane. Camera hiperbară beneficiază de un sistem de alimentare performant cu aer comprimat de joasă și înaltă presiune, calitatea oxigenului fiind una conformă cu normativele europene aflate în vigoare.

Reamintim, în acest context, faptul că terapia hiperbară este utilizată pentru tratarea și vindecarea unei palete extinse de patologii din toate specialitățile medicale, inclusiv în recuperarea post-COVID-19.

„Prin darea în administrare a Camerei Hiperbare achiziționate prin proiectul «Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca», se asigură dotările necesare în vederea creșterii calității actului medical și asigurării unui sistem de prevenire, diagnostic și tratament de înaltă calitate tuturor pacienților Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare, se mai arată în referatul de aprobare.

