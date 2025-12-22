Trei echipe din străinătate au rămas pe urmele lui Louis Munteanu!

Atacantul celor de la CFR Cluj are șanse mici să mai continue la formația din Gruia și după pauza competițională.

Louis Munteanu a fost cumpărat de CFR Cluj de la Fiorentina | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Atmosfera negativă generată în vestiar în urma transferurilor ratate, dar și problemele financiare ale clubului din această perioadă îl forțează pe Neluțu Varga să-l vândă în această iarnă.

Printre echipele rămase în cursa pentru semnătura fotbalistului se află Celtic, Nantes și Lyon, după cum notează presa din Franța.

„Olympique Lyon se pregătește activ pentru perioada de transferuri din iarnă. După Endrick, atacul lui Lyon l-ar fi putut primi pe Louis Munteanu, dar tranzacția devine din ce în ce mai complicată.

Atacantul român în vârstă de 23 de ani este pe radarul mai multor cluburi, inclusiv Nantes și Lyon, dar, potrivit TeamTalk, Celtic are cele mai mari șanse pentru a-l semna.

Transferul ar putea fi finalizat pentru o sumă cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro, bani pe care Lyon și Nantes nu păreau dispuse să îi investească în această iarnă. Sub contract cu Cluj până în 2028, Louis Munteanu ar putea experimenta Premiership-ul scoțian încă din ianuarie.

Potrivit TeamTalk, internaționalul român (4 selecții, 2 goluri) este, așadar, exclus din cursa pentru Lyon, care va trebui să se concentreze pe alte soluții ofensive pentru a completa duetul Fofana – Nuamah și împrumutul lui Endrick”, au scris francezii despre atacantul cumpărat de CFR în 2024 de la Fiorentina.

