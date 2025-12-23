Cod galben de ceață în câteva localități din Cluj. Temperaturile maxime vor fi de 3 grade Celsius.

A fost emis un cod galben de ceață în câteva orașe și comune din județul Cluj, marți 23 decembrie 2025.

Cod galben de ceață la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Meterorologii au emis, marți, un cod galben de ceață valabil pentru câteva localități din județul Cluj.

Este vorba despre:

Turda

Câmpia Turzii

Viișoara

Mihai Viteazu

Tritenii de Jos

Ceanu Mare

Luna

Moldovenești

Călărași

„Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului”, a transmis ANM.

Codul galben de ceață este valabil marți, 23 decembrie 2025, de la ora 08.00 până la ora 11.00.

În Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 3 grade Celsius, iar minima zilei este de -1 grad Celsius.

Cerul va fi parțial noros, iar viteza vântului va fi de 5 m/s.

