Un clujean și-a făcut de cap înainte de Crăciun pe banii altora după ce a furat carduri. A fost reținut.

Un bărbat din Turda a intrat ilegal într-o casă de unde a furat telefoane și carduri bancare. A fost prins după ce a cheltuit banii altora.

Un bărbat a fost reținut după ce a furat mai multe bunuri dintr-o locuință din Tureni | Foto: pixabay.com / Fotografie ilustrativă

Bărbatul are 32 de ani și a fost reținut luni, 22 decembrie 2025.

El este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (6 acte materiale) și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată (6 acte materiale).

„În fapt, la data de 14 decembrie a.c., în intervalul orar 10.30-15.30, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept într-o locuință din comuna Tureni, de unde ar fi sustras două telefoane mobile, două carduri bancare și diverse produse perisabile, ulterior efectuând mai multe operațiuni bancare în municipiul Cluj-Napoca”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, la data de 22 decembrie 2025, persoana bănuită a fost depistat în localitatea Comșești.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore și a fost depus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă și urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj-Napoca în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

