Clujul rezistă: 3.900 €/mp în centru. De 10 ani, în topul celor mai scumpe orașe din țară!

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România, iar apartamentele se vând la prețuri-record. Bilanțul pieței imobiliare în 2025!

Cumpărătorii au nevoie de cei mai mulți bani pentru a deveni proprietari în centrul Clujului (3.932 euro/mp util), dar și în Piața Mihai Viteazul (3.583 euro/mp util) | Foto: monitorulcj.ro

Cele mai scumpe cartiere din România pentru cei care și-au dorit să-și cumpere propria locuință în 2025 se găsesc în București, Cluj-Napoca și în Brașov, unde sunt zone în care apartamentele au fost scoase la vânzare cu prețuri medii ce au depășit pragul de 3.000 euro/mp util și au ajuns să se apropie, în unele cazuri, de borna de 5.000 de euro/mp util, relevă o analiză de specialitate, dată luni publicității.

Cluj-Napoca, pentru al 10-lea an consecutiv cel mai scump oraș din țară

Conform analizei, care oferă o retrospectivă a anului 2025 pe piața imobiliarelor, Cluj-Napoca s-a menținut, pentru al zecelea an consecutiv, liderul pieței rezidențiale fiind cel mai scump oraș din țară pentru românii care și-au dorit să facă achiziții imobiliare. Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele puse în vânzare a depășit pragul de 3.200 euro/mp util.

La Cluj, borna de 4.000 de euro/mp este aproape

Cluj-Napoca și Brașov contribuie și ele la topul național al celor mai scumpe zone, chiar dacă se mențin la distanță considerabilă de București. Cumpărătorii au nevoie de cei mai mulți bani pentru a deveni proprietari în centrul Clujului (3.932 euro/mp util), dar și în zonele Piața Mihai Viteazul (3.583 euro/mp util) și Andrei Mureșanu (3.465 euro/mp util). Apartamentele se vând, în medie, cu circa 3.300 euro/mp util în cartierele Bună Ziua și Europa.

Mănăștur, cel mai accesibil cartier

În Cluj-Napoca, în topul preferințelor cumpărătorilor este cartierul Mănăștur, unde locuințele sunt mai accesibile. În capitala Ardealului, prețul pare să primeze.

Chiriașii din Cluj-Napoca își caută apartamente în Mărăști, Gheorgheni și Mănăștur. Aceste cartiere sunt zonele-vedetă ale municipiului.

Mănăștur, Mărăști și Gheorgheni sunt cartierele din Cluj-Napoca unde au fost listate la vânzare cele mai multe apartamente în 2025.

Mărăști a fost, în 2025, cartierul clujean cu cele mai multe apartamente disponibile pentru închiriere, acesta fiind urmat în top de Gheorgheni și Mănăștur.

Borna de 5.000 euro/mp în București

Cartierele în care se plătește, însă, cel mai mult pentru a cumpăra un apartament pot fi găsite în Capitală. Maximumul pieței imobiliare românești este dat de zonele Aviatorilor (4.910 euro/mp util), Primăverii (4.583 euro/mp util), Kiseleff (4.491 euro/mp util) și Herăstrău (4.470 euro/mp util).

