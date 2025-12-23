Familia Regală a României, colindată de clujeni la Târgul de Crăciun de la Săvârșin. Alin Tișe: „Suntem un promotor al tradițiilor din județ”.

Parteneriatul dintre județul Cluj și Casa Regală a României a continuat și anul acesta.

Membrii Familiei Regale a României au ascultat colinde clujene la Târgul de la Săvârșin | Foto: Consiliul Județean Cluj

Pentru al treilea an consecutiv, Asociația Produs de Cluj, înființată din inițiativa Consiliului Județean și Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, entități care funcționează sub autoritatea forului administrativ clujean, au avut calitatea de partener al Casei Regale a României, promovând tradiția, autenticitatea și calitatea producătorilor și artiștilor clujeni.

„Acest parteneriat funcțional și solid cu Casa Regală a României ne bucură și ne onorează. Prezența Consiliului Județean Cluj, prin intermediul celor două entități publice, reconfirmă rolul pe care județul nostru îl are ca promotor al activităților de conservare și promovare a tradițiilor clujene, în țară și în străinătate”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, într-un comunicat al forului județean.

La ediția din acest an a Târgului Regal de la Săvârșin, pe lângă produsele reprezentative și bine-cunoscute ale județului, prezente în cadrul zecilor de târguri și manifestări marca „Produs de Cluj”, cei prezenți au putut urmări și un program artistic autentic. Astfel, grupurile „Horitorii Clujului” și cel de datini și tradiții al sătenilor din comuna Negreni, coordonați de Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, au făcut senzație, momentele lor au fost urmărite și îndelung aplaudate de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, de ceilalți membri ai Familiei Regale, respectiv de numeroși vizitatori și invitați din întreaga țară.

La final, în semn de respect și recunoștință, colindătorii clujeni au oferit daruri simbolice membrilor Familiei Regale, cadouri care au constat în produse tradiționale realizate de meșteșugari și producători locali.

