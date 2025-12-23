Mircea Abrudean anunță un contract de finanțare de 300 mil. euro pentru Magistrala Cluj - Oradea

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean a anunțat că a fost adoptată legea care permite finanțarea căii ferate Cluj - Oradea cu 300 de milioane de euro.

Anunțul a fost făcut ieri seară, luni, 22 decembrie 2025.

„Am adoptat astăzi (luni, 22 decembrie 2025 - n. red.), în Plenul Senatului, legea care permite finanțarea modernizării liniei feroviare Cluj-Napoca - Episcopia Bihor. Este un proiect important pentru transportul din vestul țării. Investiția este susținută printr-un împrumut de 300 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență”, a transmis Mircea Abrudean, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Conform acestuia, banii vor fi folosiți pentru îmbunătățirea infrastructurii feroviare, creșterea siguranței și reducerea timpilor de călătorie. Un proiect inițiat de Guvern care înseamnă și o mai bună legătură între comunități și regiuni.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 1,9 miliarde de euro, din care aproximativ 1,1 miliarde euro provin din alocarea acordată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), diferenţa fiind asigurată din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, şi din veniturile proprii ale CNCF CFR SA.

Proiectul vizează electrificarea şi reabilitarea liniei Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor și este inclus în Master Planul General de Transport al României şi în lista proiectelor prioritare identificate împreună cu Uniunea Europeană.

Când va gata reabilitarea căii ferate dintre Cluj-Napoca și Oradea?

„Obiectivele principale ale investiţiei sunt creşterea vitezei maxime operaţionale la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă şi asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare pe Coridorul Rin-Dunăre. Lucrările includ construirea a 18 km de linie dublă nouă, desfiinţarea trecerilor la nivel care nu respectă normele de siguranţă şi realizarea de pasaje denivelate. Finalizarea proiectului este estimată pentru anul 2027. Împrumutul de la BEI va fi atras în maximum 10 tranşe, fiecare de minimum 30 milioane euro, şi va acoperi până la 50% din costul total al investiţiei”, se arată în comunicat.

Beneficiile preconizate includ:

reducerea aglomerărilor rutiere

diminuarea poluării şi a consumului de carburanţi

scurtarea timpului de transport pentru pasageri şi mărfuri între Cluj-Napoca, Oradea şi Episcopia Bihor

Proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare Cluj - Oradea este marcat de întârzieri.

Asociația Pro Infrastructură anunța la începutul lunii septembrie 2025 că până în august 2026, doar două segmente din cele patru aflate în lucru ar putea deveni operaționale.

„Primele două loturi, din cele patru ale liniei Cluj - Episcopia Bihor aflate în reconstrucție, sunt singurele cu șanse să devină proiecte funcționale în august 2026 și să salveze o parte din banii europeni alocați prin PNRR. Nu vor fi însă finalizate. Electrificarea, scopul principal al modernizării, nu va fi gata în 2026”, avertiza Asociația Pro Infrastructura într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, pe 1 septembrie 2025.

