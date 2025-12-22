A PICAT moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu

Moțiune simplă împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu (PSD), a fost respinsă, luni, 22 decembrie 2025, în Parlamentul României.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu a trecut testul moțiunii simple, luni 22 decembrie 2025 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, a fost respinsă luni în plenul Camerei Deputaților.







Au fost înregistrate 95 de voturi „pentru”, 153 de voturi „împotrivă” și trei abțineri.

Moțiunea a fost depusă de deputații AUR.

Potrivit moțiunii depuse la Biroul permanent, Ministerul Justiției are obligația constituțională și politică de a asigura o bună funcționare a Justiției, de a garanta drepturile și libertățile fundamentale și de a respecta legalitatea în activitatea instanțelor și a celorlalte autorități din sistemul judiciar, iar Radu Marinescu a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, „o lipsă evidentă de inițiativă și reacție”.



Tot luni, de la ora 16.00, ministrul Justiției, Radu Marinescu a fost chemat de către parlamentarii USR la dezbaterea „Ora Guvernului”, pentru unele „teme de interes major pentru viața politică, economică și socială”.

Acestea se referă, între altele, la „oligarhizarea sistemului judiciar”, respectiv „concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influență, rețeaua de influență și de putere care acționează ilegitim în justiție, lipsa transparenței proceselor de numire și promovare, precum și efectele asupra independenței reale a magistraților, corupția și ineficiența din sistemul judiciar - analiza disfuncționalităților structurale, a vulnerabilităților instituționale și a măsurilor urgente necesare pentru creșterea integrității și eficienței actului de justiție”, precum și la răspunderea magistraților.

