Aeroportul din Oradea, pe pierdere: aeronave cu grad de ocupare de 30%. Absolvent FSEGA: „Zborurile Lufthansa vor dispărea de îndată ce va dispărea subvenția”.

Lufthansa a redus drastic numărul de zboruri de pe aeroporturile din România. În Oradea, unde gradul de încărcare al aeronavelor este redus, aeroportul este pe pierdere, iar zborurile Lufthansa sunt menținute doar prin subvenții. „Vor dispărea de îndată ce va dispărea subvenția”, avertizează un fost absolvent clujean.

Aeroportul din Oradea funcționează cu frâna de mână trasă, însă o parte din zboruri sunt subvenționate, aspect ce permite menținerea curselor aeriene, chiar dacă gradul de încărcare al aeronavelor este uneori de doar 30%.

După cum semnalează orădeanul Liviu Sav, absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (UBB), stabilit la Graz, orădenii folosesc prea puțin avionul, subvențiile acordate de CJ Bihor pentru susținerea unor curse aeriene au un efect contrar, iar măsura este una artificială: zborurile sunt menținute prin subvenții. În momentul în care subvențiile vor dispărea, și zborurile vor fi eliminate.

De altfel, în iarna acestui an, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, semnala că situația este la limita legii în cazul susținerii unor aeroporturi prin finanțarea curselor fără potențial de trafic.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, Liviu Sav se referă la abordarea greșită susținută de Bolojan pentru Air Oradea.

Absolventul clujean semnalează că zborul Lufthansa Munchen – Oradea a avut un grad de ocupare de sub 30%, „un zbor liniștit cu un avion dezolant de gol”.

Sursa: Liviu Sav - Facebook

„Este de departe zborul cu cel mai mic grad de ocupare dintre toate călătoriile mele cu companiile aeriene din grupul Lufthansa și am peste 50 de zboruri pe an cu aceste companii.

Am spus-o încă din 2021 când Bolojan lansa Air Oradea, că Bihorul și Oradea nu sunt atractive pentru companiile aeriene. Mi s-a spus că nu vreau ca orașul să se dezvolte și să fie conectat”, notează Liviu Sav într-un mesaj publicat duminică pe pagina sa de Facebook.

Acesta semnalează că orădenii folosesc prea puțin avionul, în timp „proiectul Air Oradea a murit în liniște”.

Sav vobește despre efectul pervers al subvențiilor, lipsite de justificare economică.

„Atât LOT, cât și Lufthansa deserveau rutele către Oradea cu aeronave mici de până în 90 de pasageri.

Până de curând, adică acum o lună.

LOT are, în continuare, în flotă aeronave cu capacitate de 70 până la 90 de pasageri.

Lufthansa a retras din flota sa acum o lună toate aeronavele Bombardier cu capacitate de 90 de pasageri pentru că nu erau viabile economic și a eliminat o mulțime de conexiuni și frecvențe care erau deservite cu aceste aeronave.

Ca efect, în România au dispărut cele 2 zboruri zilnice de la Sibiu la Munchen, iar frecvența zborurilor între Cluj și Munchen s-a redus drastic.

Zborurile către Oradea nu au fost afectate cu toate că erau operate cu aeronave Bombardier.

De ce?

Pentru că sunt subvenționate, iar Lufthansa este obligată să le mențină, chiar dacă gradul de ocupare în aeronavele Airbus A319 utilizate în prezent este extrem de redus. Capacitatea fiecărui zbor a crescut de la 90 de pasageri la 150 de pasageri. Este una să ai 50 de pasageri într-o aeronavă de 90 de locuri și altceva într-una cu 150.

A trecut un an de la introducerea legăturilor către Munchen, dar orădenii nu vor să înțeleagă că dacă nu vor folosi aceste zboruri ele vor dispărea de îndată ce va dispărea subvenția”, se arată în mesajul citat.

Decizia Lufthansa de reducere a zborurilor, efecte la Cluj

În contextul situației de criză create de întreruperea operării zborurilor de către compania aeriană Lufthansa CityLine și care a condus la reducerea semnificativă a frecvenței zborurilor pe ruta Cluj-Napoca - München, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunța o serie de măsuri de sprijin în aprilie 2026.

Astfel, în perioada 25 aprilie – 30 mai 2026, compania aeriană SWISS AIR a suplimentat cu un număr de 25 de zboruri operarea pe ruta CLUJ-NAPOCA - ZÜRICH/ ZÜRICH - CLUJ-NAPOCA, față de cele inițial programate. De asemenea, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj se află în negocieri active cu reprezentanții Lufthansa Group în vederea creșterii numărului de frecvențe de zbor pe rutele operate din și către Cluj-Napoca.

În 16 aprilie 2026, Lufthansa a anunțat închiderea diviziei CityLine, ca parte a unui proces de restructurare. Prin divizia CityLine, Lufthansa opera zboruri spre mai multe aeroporturi din România, inclusiv cel din Cluj.

„Lufthansa CityLine și-a încetat operarea și zborurile de la și dispre Cluj vor fi operate cu frecvență scăzută până grupul Lufthansa va rezolva această situația. În continuare avem zboruri spre München, cu frecvență redusă. Vom avea zboruri și în cursul lunii mai și suntem în discuții. Sperăm, cât mai curând ca Lufthansa să revină la programul normal”, declara în 21 aprilie pentru monitorulcj.ro directorul general al Aeroportului Internațional Cluj David Ciceo.

Cazul Oradea: Zboruri subvenționate pentru un aeroport pe pierdere

„Toate orașele doresc să aibă aeroporturi, am auzit și de Bistrița, Satu Mare sau Maramureș… Nu contează cheltuielile de zeci sau sute de milioane, ei doresc să facă aeroport, după care, sigur, ca să aibă zboruri, subvenționează zborurile. Cum fac astăzi câteva aeroporturi din țară.

În mod absolut ilegal subvenționează zborurile, pentru a atrage companiile, doar ca să aibă zboruri de acolo, să fie mândri cu două zboruri pe lună”, explica Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj în cadrul unei ședințe a administrației județene desfășurate în ianuarie 2026.

În Oradea, cursele LOT și Lufthansa sunt operate ca serviciu public obligatoriu, cu compensații financiare primite de companii din partea autorităților locale. Altfel spus, acestea sunt subvenționate din bani publici de Consiliul Județean Bihor.

Însă măsura de subvenționare este una la limita legii, în condițiile Air Oradea are un trafic redus de pasageri, iar o bună parte din curse sunt menținut doar prin subvenții, chiar dacă funcționează pe pierdere.

La finalul lunii trecute, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a marcat atingerea pragului de 1.000.000 de pasageri în anul 2026.

Conform unei analize publicate recent de Aeroportul Internațional Cluj cu privire la evoluția traficului de pasageri, dacă anul trecut au fost înregistrați 3.582.134 de pasageri, în 2026 este estimată o creștere substanțială: 3.650.000 de pasageri.

