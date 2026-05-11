Europarlamentarul român Cristian Terheș, pus la respect în Parlamentul European în timpul unei dezbateri: „Nu este rolul tău ca politician să identifici oamenii: responsabilitatea ta este să asiguri protecție pentru femei”.

Europarlamentarul Cristian Terheș a fost pus la zid în Parlamentul European în timpul unei dezbateri privind violul și drepturile femeilor: „Nu este rolul tău ca politician să identifici oamenii: responsabilitatea ta este să asiguri protecție pentru femei”, a transmis eurodeputatul Abir Al-Sahlani, membru al comitetului pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen.

Europarlamentarul român Cristian Terheș (ECR) și eurodeputatul suedez Abir Al-Sahlani (Renew) în timpul dezbaterii despre legislația privind violul și problema consimțământului, 27 aprilie 2026, Parlamentul European|Foto: captură video Parlamentul European

Cristian Terheș, europarlamentar român din cadrul grupului conservatorilor și reformiștilor (ECR), ales inițial pe listele AUR, a fost pus la zid în Parlamentul European în timpul unei dezbateri dedicate drepturilor femeilor și agresiunilor sexuale.

În cadrul dezbaterii desfășurate la finalul lunii trecute, europarlamentarul suedez Abir Al-Sahlani (Renew) a semnalat importanța clarificării consimțământului femeilor cu privire la raporturile sexuale și necesitatea unei legislații clare anti-viol.

„Aceasta trebuie să fie o legislație foarte simplă și directă. Cerem doar ca „da” să însemne „da”. Lipsa lui, prin urmare, înseamnă „nu”. Lipsa lui, prin urmare, este viol - indiferent de culoarea bărbatului, indiferent de vârstă etc. (...). Bărbații sunt cei care preiau controlul asupra corpurilor femeilor”, a semnalat în cadrul dezbaterii europarlamentarul Abir Al-Sahlani, care militează pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen.

Eurodeputatul suedez Abir Al Sahlani (Renew), în timpul dezbaterii despre legislația privind violul și problema consimțământului|Foto: Mathieu CUGNOT - European Union 2026: EP

Europarlamentarul suedez a reacționat tranșant la declarațiile eurodeputatului român Cristian Terheș, care a ironizat modul în care bărbații încalcă dreptul femeilor asupra propriului corp:

„Ce anume este o femeie pe care un bărbat o violează”, a întrebat Terheș.

Europarlamentarul român Cristian Terheș, pus la respect în Parlamentul European: „Nu este rolul tău ca politician să identifici oamenii: responsabilitatea ta este să asiguri protecție pentru femei"

„Tata m-a învățat odată că atunci când o persoană nu are argumente, caută semințele de pepene în gunoi. Și avem exact acest tip de dezbatere. De ce nu lași pe fiecare să decidă cine este?

Nu este rolul tău ca politician să identifici oamenii. Nu este rolul tău. Știi care este rolul tău? Care sunt responsabilitățile tale? Să asiguri protecție. Doar un „da” înseamnă da. Orice altceva este un viol. Asta e tot”, a declarat eurodeputatul suedez Abir Al-Sahlani. (Intervenția eurodeputatului Abir Al Sahlani, AICI).

Dezbaterea cu privire la legislația europeană privind violul și importanța consimțământului a avut loc la finalul lunii trecute, în Parlamentul European.

