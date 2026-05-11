Inaugurare Spital MedicalCor Cluj - Excelență în medicină dentară, chirurgie și reabilitări complexe, cu laborator propriu (P)

ImplantCor S.R.L. anunță deschiderea festivă a Spitalului MedicalCor, o unitate medicală de elită dotată cu facilități pentru internare de zi și un ambulatoriu integrat.

Spitalul este specializat în furnizarea unor soluții avansate pentru reabilitări dentare complexe, chirurgie maxilo-facială, chirurgie plastică și estetică, precum și servicii de otorinolaringologie (ORL). În plus, unitatea integrează un laborator de tehnică dentară propriu, dedicat exclusiv pacienților săi, alături de un centru modern de radiologie și imagistică prin computer tomograf.

O echipă multidisciplinară formată din peste 40 de specialiști — de la radiologi și tehnicieni dentari, și medici de specialități diferite, până la psihologi dedicați cazurilor de reabilitare complexă — asigură îngrijirea pacienților noștri. Infrastructura include 7 cabinete medicină dentară, 2 cabinete destinate specialităților ORL și chirurgie plastică, o sală de operații modernă și un compartiment ATI-SPA cu 3 paturi pentru recuperare. Pacienții beneficiază de o gamă extinsă de servicii, inclusiv analgosedare, intervenții chirurgicale avansate și programe de prevenție stomatologică. Obiectivul spitalului este de a oferi soluții medicale integrate într-un singur loc, prin asigurarea concomitentă a celor mai adecvate standarde europene de calitate , în condiții de maximă transparență și predictibilitate.



Prin deschiderea acestui spital, ne propunem să gestionăm cu succes cazurile de reabilitări complexe, oferind pacienților noștri soluții protetice finale pe implanturi într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare. Mulțumită integrării laboratorului propriu MedicalCor, putem livra lucrări de înaltă precizie din titan și zirconiu în cel mult 5 zile lucrătoare de la intervenția chirurgicală.





Protocoalele riguroase, tehnologia digitală și procesele optimizate ne permit să oferim servicii la standarde europene fiecărui pacient, indiferent de complexitatea medicală sau de contextul socio-economic.



După cum afirmă Dr. Paul Corpădean, medic coordonator și fondator al MedicalCor: „Spitalul MedicalCor a fost conceput pentru a răspunde nevoilor pacienților care necesită tratamente complexe, oferindu-le posibilitatea de a accesa toate specialitățile necesare într-un singur loc, timp ce beneficiază de expertiza unei echipe multidisciplinare stabile și de suportul unui laborator propriu integrat direct în procesul de îngrijire.”

Despre Spital Medicalcor

Spitalul Medicalcor, unitate spitalicească a Implantcor S.R.L., funcționează ca spital cu internare de zi și ambulatoriu integrat. Specialitățile acoperite includ medicina dentară (cu subspecialități variate, chirurgie orală și maxilo-facială, implantologie), chirurgia plastică și estetică, ORL, radiologia dentară CBCT și psihologia. Facilitățile includ o sală de operații pentru intervenții sub analgosedare, compartiment ATI(SPA) cu 3 paturi de internare de zi, laborator propriu de tehnică dentară și două săli de sterilizare la standarde europene.

SPITAL MEDICALCOR este situat in Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 117 E-mail: clinica@medicalcor.ro Telefon: 0743.139.113/ 0729.122.422 , Website: medicalcor.ro.