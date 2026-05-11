Cel mai bine plătit jucător din campionat e la CFR Cluj și câștigă o sumă impresionantă pentru Superligă!

Cu toate că s-a confruntat cu probleme financiare în acest sezon iar în ultimii ani a încercat să reducă cât mai mult media salarială, CFR Cluj iese din nou în evideță la capitolul cheltuieli.

CFR Cluj / Foto: Mădălina IVAN

Cel mai bine plătit jucător din Superligă este Karlo Muhar, mijlocașul ardelenilor, anunță Fanatik.

Croatul a revenit în Gruia în vara anului trecut din Arabia Saudită, acolo unde a evoluat pentru Al Orobah și este jucător de bază în vestiarul vișiniiilor. El încasează cel mai mare salariu din campionat – 45.000 de euro, lider autoritar la acest capitol.

Este urmat de Olimpiu Moruțan, jucător la Rapid, care este remunerat în fiecare lună cu 40.000 de euro. Chiar dacă nu îl are legitimat pe fotbalistul cu cel mai mare salariu din campionatul României, FCSB este, totuși, echipa cu cel mai mare buget de salarii.

Potrivit bilanțurilor financiare publicate pentru anul 2025, clubul lui Gigi Becali a cheltuit peste 70.000.000 de lei, adică aproximativ 14.000.000 de euro, pe salarii și prime pentru angajați și fotbaliști. Jucătorul cu cel mai mare salariu din lotul campioanei en-titre este Florin Tănase, care primește nu mai puțin de 30.000 de euro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: