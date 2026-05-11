Emil Boc, despre alegerile anticipate: „Dacă celelalte soluţii nu funcţionează, alternativa nu ar trebui exclusă”

Deși alegerile anticipate în contextul actualei crize guvernamentale sunt puțin probabile, primarul Clujului atrage atenția că alternativa nu poate fi exclusă: „Alegerile anticipate nu ar trebui să fie excluse ca parte a soluţiei, dacă celelalte soluţii nu funcţionează”, spune Emil Boc.

Emil Boc, despre alegerile anticipate: „Dacă celelalte soluţii nu funcţionează, alternativa nu ar trebui exclusă”|Foto: monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a vorbit, luni, în cadrul unei conferințe de presă despre criza guvernamentală generată de moțiunea PSD-AUR.

Edilul Clujului cere social-democraților să-și asume responsabilitatea pentru situația creată și semnalează totodată că, deși constituțional alternativa alegerilor anticipate este una complexă, această soluție nu trebuie exclusă total din ecuație.

Emil Boc, despre alegerile anticipate: „Dacă celelalte soluţii nu funcţionează, alternativa nu ar trebui exclusă”

Varianta alegerilor anticipate nu ar trebui să fie exclusă, ca parte a soluţiei la criza guvernamentală, a declarat primarul Clujului, Emil Boc:

„Constituţional, se ajunge foarte greu la alegeri anticipate, pentru că ar însemna o autodizolvare a Parlamentului. În alte părţi, nu e autodizolvare, ci preşedintele statului decide să dizolve Parlamentul”, a declarat Emil Boc, luni, în cadrul unei conferințe de presă susținute în Sala de Sticlă a Primăriei.

În același timp, Boc a amintit că preşedintele Nicușor Dan a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate.

„Deci, dacă şi constituţional, şi politic alegerile anticipate sunt greu de obţinut, este puţin probabil să se ajungă la alegeri anticipate. Dar ele nu ar trebui să fie excluse ca parte a soluţiei, dacă celelalte soluţii nu funcţionează”, a adăugat primarul Emil Boc.

Totodată, Emil Boc a arătat că PSD, împreună cu parlamentarii care au dat jos Guvernul Bolojan, ar trebui să ofere soluţia pentru asigurarea guvernării.

„Răspunsul trebuie să-l ofere cei 281 de parlamentari care au dat jos Guvernul. Astfel, răspunsul noului Guvern stă în bilele celor 281 care au dat jos Guvernul. Ei au şi responsabilitatea politică şi responsabilitatea morală să formeze un nou Guvern”, a declarat Emil Boc.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a avut o serie de consultări informale cu reprezentanții partidelor politice la Palatul Cotroceni. Consultările vor continua cel mai probabil spre finalul săptămânii și în perioada următoare, după Summitul B9 de la București.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: