Accident mortal pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Un bărbat a murit după impactul dintre un autoturism și o autocisternă.

Un grav accident rutier s-a produs luni după-amiază pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, spre comuna Apahida, unde un autoturism și o autocisternă au fost implicate într-o coliziune violentă.

Un bărbat a rămas încarcerat în autoturism și a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, victima a fost declarată decedată.

Potrivit ISU Cluj, în accident au fost implicate un autoturism și o autocisternă. Salvatorii au extras victima rămasă încarcerată din autoturism, fiind vorba despre un bărbat aflat în stop cardio-respirator.

Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul. La fața locului a mai primit îngrijiri medicale un alt bărbat, care va fi transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Pompierii au precizat că nu au fost raportate scurgeri de combustibil din autocisternă.

