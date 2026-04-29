Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a atins pragul de 1.000.000 de pasageri în 2026. Surpriză pentru un viitor pilot Wizz Air!

Moment festiv la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, unde pasagerul cu numărul 1.000.000 și oficialii prezenți au tăiat tortul aniversar, marcând simbolic atingerea pragului de un milion de pasageri în 2026. | Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Evenimentul aniversar, organizat împreună cu Wizz Air, evidențiază evoluția pozitivă a activității aeroportuare, pragul fiind atins mai devreme decât în anul precedent, pe fondul extinderii rutelor și al creșterii numărului de pasageri.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a sărbătorit miercuri, 29 aprilie 2026, atingerea pragului de 1.000.000 de pasageri înregistrați de la începutul anului, un rezultat care confirmă tendința ascendentă a traficului aerian din ultimii ani.

Pasagerul cu numărul 1.000.000 a fost înregistrat pe cursa Bergamo – Cluj-Napoca (BGY–CLJ), operată de compania aeriană Wizz Air, una dintre cele mai importante companii low-cost care operează pe aeroportul clujean. Evenimentul a avut loc în Salonul VIP al terminalului de sosiri, în prezența oficialităților locale, a reprezentanților aeroportului și a partenerilor din domeniul aviatic.

Depășirea acestui prag într-un interval mai scurt decât în anul 2025 confirmă nu doar creșterea cererii pentru transportul aerian, ci și consolidarea poziției aeroportului din Cluj ca lider regional între aeroporturile din România.

Directorul aeroportului: „Un rezultat care confirmă încrederea pasagerilor”

Directorul general al aeroportului, David Ciceo, a subliniat importanța acestui moment pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare:

„Depășirea pragului de 1.000.000 de pasageri atât de devreme în cursul anului reprezintă o confirmare clară a dezvoltării continue a Aeroportului Internațional Cluj. Este rezultatul eforturilor susținute de extindere a rețelei de rute, al colaborării cu partenerii aerieni și, nu în ultimul rând, al încrederii pasagerilor în serviciile noastre.”

David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, în timpul discursului susținut la evenimentul dedicat pasagerului cu numărul 1.000.000 din 2026, subliniind dezvoltarea constantă a infrastructurii aeroportuare. | Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Subprefectul județului Cluj: „Un indicator al dezvoltării regionale”

Subprefectul județului Cluj, Buzás-Fekete Maria, a evidențiat rolul aeroportului în dezvoltarea economică a regiunii:

„Sărbătorim astăzi pasagerul cu numărul 1 milion de la începutul acestui an. Faptul că atingem acest prag simbolic atât de devreme, în data de 29 aprilie, este un indicator clar al unei dinamici economice și turistice extraordinare. Este o confirmare că aeroportul din Cluj nu este doar un punct de tranzit, ci o veritabilă poartă deschisă către Europa și un motor esențial de dezvoltare pentru județul nostru.

Depășirea acestui prag mai devreme decât în anul precedent ne arată două lucruri esențiale: încrederea pasagerilor în serviciile oferite de aeroportul clujean și viziunea, respectiv managementul performant, care au consolidat poziția acestui obiectiv ca lider regional în România.

Doresc să felicit echipa Aeroportului Internațional Cluj pentru eforturile constante de modernizare și extindere. De asemenea, salut parteneriatul strategic cu operatorul aerian Wizz Air. Zborul de astăzi pe ruta Bergamo–Cluj-Napoca ne reamintește cât de importante sunt aceste conexiuni pentru cetățenii noștri.

Dragă pasager cu numărul 1 milion, îți spunem bun venit acasă sau bun venit în Cluj! Sperăm ca această surpriză să fie începutul unei experiențe memorabile în orașul nostru. Astăzi ești simbolul milioanelor de povești și călătorii care încep sau se încheie aici, sub cerul Clujului.

Instituția Prefectului Județului Cluj susține și va susține întotdeauna proiectele de infrastructură care apropie comunitatea de restul lumii. Creșterea traficului aerian înseamnă locuri de muncă, investiții și un județ mai conectat și mai prosper.

Vă felicit pe toți pentru această reușită și sunt convinsă că cifrele vor continua să crească, confirmând statutul Clujului de hub european de referință.”

Buzás-Fekete Maria, subprefectul județului Cluj, în timpul discursului susținut la evenimentul organizat de Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, unde a subliniat rolul aeroportului în dezvoltarea economică și conectivitatea regiunii. | Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Consiliul de administrație: „Un barometru al economiei locale”

Membrul Consiliului de Administrație al aeroportului, Mircea Avram, a punctat faptul că evoluția traficului aerian reflectă dinamica economică a regiunii:

„Numărul de pasageri reprezintă un indicator direct al dezvoltării economice și al conectivității internaționale a regiunii. Faptul că acest prag este atins mai devreme decât anul trecut arată că Clujul devine tot mai atractiv pentru investiții și mobilitate.”

Mircea Avram, membru în Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, în timpul intervenției sale la evenimentul dedicat pasagerului cu numărul 1.000.000, subliniind legătura dintre traficul aerian și dezvoltarea economică a regiunii. | Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Pasagerul aniversar, surprins de moment

Pasagerul cu numărul 1.000.000, Keszeg Jozsef-Arnold, a fost întâmpinat festiv și premiat în cadrul evenimentului organizat de aeroport:

„Nu m-am așteptat nicio clipă că mi se poate întâmpla așa ceva. Nu am fost niciodată genul de persoană norocoasă, care să câștige ceva, nici la tombolă, nici în altă parte. Iar acum a venit momentul în care câștig un lucru uriaș, ceva legat de aviație.

Pot spune că 2026 este un an al succesului pentru mine. De ce spun asta? În februarie am aflat că am fost admis la Academia de Zbor a celor de la Wizz. Între timp am fost și la Milano, unde am parcurs etapele necesare, iar după ce m-am întors am făcut vizitele medicale pentru această Academie.

În plus, astăzi este o zi specială pentru mine, pentru că am devenit pasagerul cu numărul un milion. Vă mulțumesc foarte mult!”

Keszeg Jozsef-Arnold, pasagerul cu numărul 1.000.000 al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj în 2026, surprins în momentul premierii, vizibil emoționat de recunoașterea primită în cadrul evenimentului aniversar. | Foto: Mădălina Ivan / monitorulcj.ro

Creștere constantă și perspective de dezvoltare

Reprezentanții aeroportului au subliniat că atingerea pragului de 1.000.000 de pasageri într-un timp mai scurt decât în anul precedent reflectă o evoluție constantă a traficului aerian, susținută de diversificarea destinațiilor și de creșterea frecvenței zborurilor.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj își consolidează astfel statutul de principal hub aerian regional, jucând un rol esențial în conectarea Transilvaniei cu marile orașe europene și contribuind semnificativ la dezvoltarea economică și turistică a regiunii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

