Ce se întâmplă cu zborurile Cluj - München după ce Lufthansa a închis divizia CityLine? David Ciceo: „Întreruperea era programată peste 1-2 ani”.

Lufthansa, cea mai mare companie aeriană din Europa a închis divizia CityLine, iar această decizie afectează mult zborurile de Cluj.

Joi, 16 aprilie 2026, Lufthansa a anunțat închiderea diviziei CityLine, ca parte a unui proces de restructrare.

Prin divizia CityLine, Lufthansa opera zboruri spre mai multe aeroporturi din România, inclusiv cel din Cluj.

Pentru a afla ce se întâmplă la Cluj, reporterul monitorulcj.ro a luat legătura cu David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Director Aeroport Cluj, David Ciceo: „Zborurile spre München vor fi cu frecvență redusă”

„Lufthansa CityLine și-a încetat operarea și zborurile de la și dispre Cluj vor fi operate cu frecvență scăzută până grupul Lufthansa va rezolva această situația. În continuare avem zboruri spre München, cu frecvență redusă. Vom avea zboruri și în cursul lunii mai și suntem în discuții. Sperăm, cât mai curând ca Lufthansa să revină la programul normal”, a declarat David Ciceo, pentru monitorulcj.ro.

Potrivit acestuia, pentru a atenua situația, Swiss International Air Lines (parte a grupului Lufthansa) va mări frecvența zborurilor Cluj - Zürich, astfel încât să protejeze pasagerii care au conexiuni. Este foarte important ca pasagerii să țină legătura cu operatorul aerian pentru rerutare sau rambursarea biletelor de călătorie.

David Ciceo: Suntem în discuții cu Lufthansa și alte companii pentru zborul Cluj - München

„Era programat ca întreruperea operării CityLine să fie în 2027-2028, însă din cauza creșterii prețului kerosenului și a grevelor făcute de angajați, Lufthansa CityLine nu mai există în acest moment. Din acest motiv există niște dereglări la zborurile de Cluj. Suntem în discuții cu Lufthansa și cu alte companii aeriene pentru Cluj - München și alte rute. În acest moment, dintre pasagerii care aveau bilete Lufthansa, mulți sunt rerutați cu Turkish Airlines prin Istanbul, cu LOT Polish prin Varșovia, cu Swiss prin Zürich. În următoarele zile vom transmite programul zborurilor Lufthansa, însă cu mențiunea că se modifică foarte des”, a mai spus Davic Ciceo.

Directorul Aeroportului Cluj a precizat că, înaintea închiderii CityLine erau 20 de zboruri săptămânale Cluj - München, iar acum, până în 9 mai 2026, frecvența va fi de 3/săptămână. Între 23 și 31 mai vor fi 5 pe săptămână.

Lufthansa elimină aproape 30 de zboruri prin închiderea diviziei City Line

„Având în vedere creșterea semnificativă a prețurilor la kerosen, care a fost mai mult decât dublă față de perioada de dinaintea războiului din Iran, precum și creșterea sarcinilor suplimentare generate de conflictele de muncă, implementarea strategiei corporative este parțial accelerată.

În acest scop, a fost aprobat un pachet inițial care prevede o reducere a programului de zbor pe rutele pe distanțe scurte, medii și lungi, precum și măsuri pentru modernizarea rapidă a flotei. Ca prim pas imediat efectiv, cele 27 de aeronave operaționale ale Lufthansa CityLine vor fi eliminate definitiv din programul de zbor începând de poimâine (18.04.2026 - n. red.), pentru a reduce pierderile suplimentare ale companiei aeriene care înregistrează pierderi”, se arată în comunicatul Lufthansa.

Reamintim că, la începutul săptămânii trecute, greva angajaților de la Lufthansa, cea mai mare companie aeriană din Europa, a dus la anularea unor zboruri de Cluj.

CITEȘTE ȘI: