84 mil. lei pentru modernizarea drumurilor din județul Cluj. Alin Tișe: „O prioritate absolută”.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a alocat aproximativ 84 de milioane de lei pentru modernizarea și întreținerea drumurilor județene în anul 2026

84 mil. lei pentru modernizarea și întreținerea drumurilor din județul Cluj | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței ordinare desfășurate luni, 11 mai 2026, programele de lucrări de modernizare și investiții, respectiv de întreținere a drumurilor județene în anul 2026.

Toate drumurile administrate de CJ Cluj vor fi modernizate

„Modernizarea și întreținerea drumurilor județene constituie o prioritate absolută a acestui mandat. Având în vedere importanța aparte pe care infrastructura rutieră o are în ceea ce privește dezvoltarea întregului județ, am decis ca toate drumurile județene pe care le avem în administrare să fie vizate în anul 2026 de aceste lucrări”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Conform CJ Cluj, în ceea ce privește lucrările de întreținere, a fost aprobată alocarea sumei de 60.870.000 de lei, cu TVA inclus, vizate fiind toate cele 69 de drumuri județene aflate în administrarea forului administrativ județean, dar și cele situate în incinta platformei industriale Clujana. La toate acestea se adaugă valoarea serviciilor de deszăpezire, a lucrărilor care vizează siguranța circulației, a serviciilor de cadastru și cele legate de recensământul circulației.

Potrivit sursei citate, totodată, în baza programului de lucrări de modernizare și investiții care vizează drumurile județene, a fost aprobată alocarea, din bugetul județului, a sumei de 22.948.800 de lei, cu TVA inclus.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: