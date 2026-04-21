Aeroportul Cluj, negocieri active cu reprezentanții Lufthansa pentru creșterea numărului de zboruri. Recomandări pentru pasagerii afectați.

În condițiile situației create de decizia Lufthansa Group de reducere a frecvențelor de zboruri, Aeroportul Internațional Cluj continuă negocierile cu reprezentanții companiei și anunță suplimentarea zborurilor pe ruta Cluj-Napoca – Zurich. Ce trebuie să facă pasagerii afectați?

În contextul situației de criză create de întreruperea operării zborurilor de către compania aeriană Lufthansa CityLine și care a condus la reducerea semnificativă a frecvenței zborurilor pe ruta Cluj-Napoca - München, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj regretă situația creată și transmite înțelegere deplină față de dificultățile cu care se confruntă pasagerii, prin generarea inconveniențelor semnificative pentru călătorii care aveau rezervări confirmate pe rutele afectate.

Astfel, zborurile operate de către LUFTHANSA GROUP pe ruta CLUJ-NAPOCA – MÜNCHEN / MÜNCHEN – CLUJ-NAPOCA vor continua cu frecvență redusă.

În acest context, Aeroportul Internațional Cluj anunță că în perioada 25 aprilie – 30 mai 2026, compania aeriană SWISS AIR a suplimentat cu un număr de 25 de zboruri operarea pe ruta CLUJ-NAPOCA - ZÜRICH/ ZÜRICH - CLUJ-NAPOCA, față de cele inițial programate.

Programul zborurilor operate de către LUFTHANSA GROUP și SWISS AIR, implicit zilele și orele conexe, conform datelor comunicate de către cele două companii aeriene, poate fi vizualizat AICI.

Recomandări pentru pasagerii afectați

Pasagerii afectați de anularea zborurilor sunt sfătuiți să ia legătura cu compania aeriană pentru obținerea informațiilor actualizate și să păstreze toate documentele de călătorie specifice.

„Le adresăm rugămintea pasagerilor, ale căror zboruri au fost anulate, să întreprindă următorii pași:

*Să contacteze compania aeriană pentru a primi informațiile de actualitate privind zborurile.

*Să păstreze toate documentele de călătorie (bilete, boarding pass-uri, facturi)”, menționează sursa citată.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj se află în negocieri active cu reprezentanții Lufthansa Group în vederea creșterii numărului de frecvențe de zbor pe rutele operate din și către Cluj-Napoca.

Conducerea aeroportului consideră că această colaborare strategică reprezintă o prioritate esențială pentru dezvoltarea pe termen lung a conectivității aeriene a regiunii și implicit pentru redresarea situației actuale.

„Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj depune toate eforturile pentru a minimiza impactul perturbărilor asupra pasagerilor săi. Ne cerem scuze tuturor călătorilor afectați de situația actuală și îi asigurăm că personalul nostru este disponibil 24/7 pentru a oferi sprijin și informații, în limita competențelor specifice”, informează, marți, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

De asemenea, pasagerii sunt îndemnați să urmărească informările actualizate pe site-ul oficial www.airportcluj.ro și pe canalele de comunicare oficiale ale aeroportului.

