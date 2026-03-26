Raport controversat despre alegerile din România, publicat de Mathias Corvinus Collegium, instituție apropiată de Viktor Orban

România reprezintă un studiu de caz „negativ” în cel mai recent raport publicat de hub-ul educațional de elită al Guvernului Orbán. Analiza încearcă să demonstreze că Bruxelles-ul nu mai este doar un observator al democrației, ci un actor activ care influențează modul în care se desfășoară alegerile din țările membre.

Foto: DepositPhotos.com

Raportul „Vot distorsionat: Manualul UE pentru influențarea alegerilor naționale”, publicat recent de Mathias Corvinus Collegium Brussels, susține că a identificat un „manual repetabil” prin care Uniunea Europeană reușește să interfereze în procesele electorale.

Alegerile din România sunt folosite ca studiu de caz, iar argumentația e scrisă de Stéphane Luçon, un jurnalist francez stabilit în România, apropiat de AUR, notează G4Media.ro MCC este un hub educațional condus de un apropiat al lui Viktor Orban și care are operațiuni și în România. O investigație a portalului ungar HVG a arătat în urmă cu câteva zile legăturile directe dintre MCC și structuri de influență ale Moscovei.

Cu doar două zile înainte de lansarea raportului MCC, aceeași temă a fost lansată de premierul Viktor Orban, care a acuzat UE că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria de pe 12 aprilie, menționează sursa citată.

Influența UE

Ce încearcă, de fapt, să demonstreze raportul? Documentul publicat de MCC reprezintă o colecție de articole scrise de jurnaliști din România, Cehia, Slovacia și Ungaria. Fiecare dintre acestea încearcă să demonstreze ipoteza lansată în raport – Uniunea Europeană a creat „o constelație în creștere de mecanisme supranaționale permite instituțiilor UE și actorilor afiliați să influențeze indirect condițiile electorale”.

Sursa: brussels.mcc.hu

Iar influența UE ar opera, susține raportul, prin mai multe pârghii: condiționări financiare, presiuni juridice, cadre de guvernanță digitală (Digital Services Act), producerea coordonată de narațiuni în rețele instituționale, media și ONG-uri

„Acest fenomen ar putea marca o tranziție către o «democrație gestionată tehnocratic», în care alegerile rămân formal libere, dar sunt din ce în ce mai mult influențate din culise”, susțin autorii raportului.

Exemplul „negativ” al României

O bună parte din raport este dedicată României, în condițiile în care autorii consideră că aici influența UE s-a manifestat cel mai pregnant. Contributorul, jurnalistul Stéphane Luçon, descrie România ca fiind „un regim hibrid” – tip de guvernare care combină elemente de democrație și autoritarism.

Potrivit analizei, procesul de influențare a culminat cu un rezultat fără precedent: anularea unor alegeri prezidențiale într-un stat membru UE.

„Cazul românesc ilustrează cum mecanismele de guvernanță digitală și narațiunile de securitate pot trece de la atenuarea riscurilor informaționale la ruptură instituțională”.

Raportul abordează și alte două studii de caz: alegerile din Polonia și Cehia. Modelul de influențare în aceste cazuri ar fi fost de alt tip – condiționarea financiară pe termen lung.

Conexiunile Mathias Corvinus Collegium în România

MCC operează în România prin Fundația Mathias Corvinus Collegium, cu sediul central în Cluj-Napoca. Organizația și-a extins rapid rețeaua în orașe cu comunități maghiare semnificative, precum Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Satu Mare și Oradea.

În Cluj-Napoca, fundația MCC a cumpărat Hotelul Melody, o clădire istorică emblematică din centrul orașului, transformată în sediu și centru educațional. MCC benefiziază de finanțări substanțiale din activele statului maghiar, precum și de la companiile ungare MOL și Gedeon Richter.

Misiunea oficială a instituției este de a oferi programe educaționale extrașcolare pentru elevi și studenți talentați, cursuri de leadership, economie și relații internaționale. Totuși, criticii și analiștii politici văd în MCC un instrument de formare a unei noi elite intelectuale transilvănene loiale ideologiei Fidesz. Organizația promovează suveranismul și critica la adresa Uniunii Europene, servind ca platformă de export pentru modelul politic al lui Viktor Orbán.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

