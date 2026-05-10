Atenție! Un pui de urs a fost văzut în zona lacului Tarnița

Un pui de urs a fost surprins pe malul lacului Tarnița, în județul Cluj.

Un pui de urs a fost văzut în zona lacului Tarnița / Foto: Florin Baias- Facebook

Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare, de un bărbat care se afla în acel moment la pescuit. Autorul imaginilor i-a avertizat pe pescarii și turiștii care ajung în zonă să fie atenți și să aibă asupra lor spray pentru urs.

„Am fotografiat din barcă un pui de urs pe brațul de la Râșca, în zona cozii lacului. Atenție mare pentru pescarii care pescuiesc pe Tarnița, pentru siguranță să aveți cu voi spray de urs”, a transmis acesta în postarea publicată pe rețelele de socializare.

Prezența unui pui de urs poate indica și apropierea ursoaicei, motiv pentru care specialiștii recomandă evitarea apropierii de animal și păstrarea distanței. În astfel de situații, turiștii sunt sfătuiți să nu încerce să hrănească sau să fotografieze animalele de la mică distanță.

