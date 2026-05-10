A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Cine realizează stațiile și care e valoarea proiectului

Licitația pentru realizarea stațiilor trenului metropolitan din zona Clujului a fost câștigată de asocierea CON-A Operations SRL – ZUE Spolka Akcyjna din Polonia – UTI Construction and Facility Management SA.

Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău – Baciu – Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida, pe o distanță totală de 48,8 kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero.

Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat între Primăria Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa șase unități localități din județ: Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida.

Care este valoarea proiectului și câti bani au venit din fonduri europene

Valoarea totală a proiectului este de peste 1,42 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 284 de milioane de euro. Din această sumă, peste 1,14 miliarde de lei revin Municipiului Cluj-Napoca, iar aproximativ 270 de milioane de lei sunt aferente CFR.

Cea mai mare parte a finanțării vine din fonduri europene. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de peste 1,13 miliarde de lei, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Contractul de finanțare pentru trenul metropolitan a fost semnat în martie 2026 cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în cadrul Programului Transport 2021–2027. Autoritățile spun că, din cele trei mari licitații ale proiectului, două sunt deja finalizate: cea pentru stații și cea pentru supervizare. Licitația pentru materialul rulant și ramele electrice este încă în desfășurare.

Durata implementării proiectului este estimată la 45 de luni, iar termenul limită este sfârșitul anului 2019.

