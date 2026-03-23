Noi creșteri de prețuri la carburanți: 10 lei pentru litrul de motorină, noua normalitate

Noi scumpiri ale prețurilor carburanților. Prețul de 10 lei/l nu reprezintă un prag de la care se poate reveni, ci noul minim, avertizează specialiștii care propun un set de măsuri de protecție ce pot fi aplicate de stat.

Noi scumpiri ale carburanților: ce măsuri de sprijin poate lua statul?| Foto: pexels.com

Luni, prețurile carburanților au continuat să crească – motorina standard se apropie deja de pragul psihologic de 10 lei, în timp ce benzina a ajuns la 9, 26 lei.

„Problema reală nu este nivelul prețului. Problema este că refuzăm să acceptăm că acest nivel va fi permanent. Că pragul de 10 lei/l nu este un maxim temporar, ci noul minim psihologic”, semnala, duminică, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Noi creșteri de prețuri la carburanți: 10 lei pentru litrul de motorină, noua normalitate

La începutul acestei săptămâni, prețul benzinei standard se situează între 9,13 – 9,26 de lei/l. În timp ce prețul motorinei standard se situează între 9,82 – 9,97 de lei/l.

Ilie Bolojan semnala recent că Guvernul nu doreşte o plafonare „arbitrară” a prețurilor la pompă care să nu ajungă în final la consumatori.

Între timp, transportatorii şi reprezentanții sectorului agricol cer reducerea accizelor şi a TVA-ului. O decizie privind o posibilă compensare a preţului sau în ceea ce privește controlul adaosului comercial ar putea fi luată de Guvern în perioada următoare.

„Spațiul fiscal al României este limitat: Comisia Europeană proiecta pentru România un deficit bugetar încă foarte mare în 2026, iar în alte documente Comisia a arătat chiar riscuri mai ridicate; deci măsurile trebuie să fie bine țintite, nu scumpe și generale”, notează, luni, Asociația Energia Inteligentă (AEI), care recomandă să nu se realizeze o plafonare generală a prețului la pompă, ci protecție țintită + lichiditate pentru sectoarele expuse + reducerea dependenței de motorină.

Măsuri de intervenție propuse

Reprezentanții Asociaației Energia Inteligentă propun un set de măsuri concrete în contextul crizei carburanților cauzate de războiul din Orientul Mijlociu:

*Mecanism temporar de creștere a compensării țintite pentru transportatori, agricultură și distribuția de alimente

*Voucher sau transfer direct pentru gospodăriile vulnerabile din rural și navetiștii cu venit mic

*Reducere temporară, limitată, a accizei doar dacă apare un șoc sever și brusc

*Stoc tampon operațional pentru motorină destinată serviciilor esențiale

*Program accelerat de eficiență logistică pentru firme: eco-driving, rute, digitalizare, încărcare mai bună, dar și măsuri de reducere a consumului de motorină prin modificarea codului rutier (reducerea vitezei de deplasare, presiunea în pneuri etc)

* Accelerarea rambursării TVA și a plăților statului către firmele de transport și agricultură

* Contracte publice cu clauze standard de ajustare la combustibil

* Fără plafonare generală a prețului motorinei pentru populație

* Accelerarea electrificării transportului urban și a navetei locale, nu a camioanelor grele „peste noapte”

*Program național pentru mutarea unei părți din marfă pe feroviar și intermoda

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

