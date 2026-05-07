CFR și „U” Cluj, amendate drastic după incidentele de la meciul direct!

CFR Cluj și Universitatea vor avea de suferit în urma ultimului duel direct, disputat pe 25 aprilie și încheiat cu victoria vișiniiilor, scor 1-0.

CFR Cluj a câștigat ultimul meci dintre cele două echipe / Foto: monitorulcj.ro

Ambele cluburi vor avea de plătit în urma meciului disputat în urmă cu două săptămâni și vor avea de achitat, în total, peste 5.000 de euro.

Oaspeţii au fost sancţionaţi cu o penalitate sportivă de 22.500 de lei, în timp ce clubul gazdă, CFR, a primit o amendă de 5.000 de lei.

Deciziile au fost luate din cauza comportamentului necorespunzător al spectatorilor, care au introdus în stadion obiecte interzise — de la băuturi alcoolice până la materiale pirotehnice sau substanţe periculoase — şi le-au folosit pentru a tulbura ordinea ori le-au aruncat în teren sau spre alte persoane.

