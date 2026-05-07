Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției: Susține rămânerea PNL la guvernare. „Un partid care are 14% rămâne relevant în măsura în care are poziția de premier”.

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, joi, că își menține poziția potrivit căreia partidul nu trebuie să abandoneze responsabilitatea de a guverna România, alături de alte partide cu orientări proeuropene și euroatlantice.

Cătălin Predoiu vrea rămânerea PNL la guvernare: „Un partid care are 14% rămâne relevant în măsura în care are poziția de premier”|Foto: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO

Formațiunea politică cu 14% rămâne relevantă în măsura în care are poziția de premier, susține prim-vicepreședintele PNL.

Totodată, Cătălin Predoiu a declarat că nu i s-a propus să devină noul premier al PNL.

Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției: Susține rămânerea PNL la guvernare. „Un partid care are 14% rămâne relevant în măsura în care are poziția de premier”.

„În primul rând, aș dori să explic faptul că votul luat în ședință a fost cât se poate de logic, rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură, așa cum au făcut-o mulți colegi, cred că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și, în primul rând, la adresa României. Și, atunci, era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru, pentru că ea exprima poziția noastră unanimă, solidară în PNL, vizavi de gestul PSD de a iniția și susține această moțiune în asociere cu AUR și, chiar dacă nu o făcea în asociere cu AUR, tot la fel de condamnabil ar fi fost.

Deci, votul acesta a fost cât se poate de logic și de firesc, din punctul meu de vedere”, a explicat Predoiu, întrebat în legătură cu poziția sa din ședința conducerii PNL privind continuarea guvernării, potrivit Agerpres.ro

El a completat că a explicat în ședință și a rămas la aceeași părere de a nu abandona responsabilitatea de a guverna România, alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice.

„Am mai spus în ședință faptul că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier, acesta era punctul-cheie, dacă vreți, al relevanței noastre statistice în acest moment, și că acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le ai”, a mai explicat Cătălin Predoiu.

Prin decizia asumată clar - 50 voturi pentru opoziție și patru abțineri - PNL a decis în ședința de marți seara, după moțiunea de cenzură, distanțarea clară față de PSD.

Întrebat dacă i s-a avansat ideea din partea unor colegi din partid și nu numai să devină propunerea de premier a PNL, după ce Ilie Bolojan a fost demis, Predoiu a răspuns: „Răspunsul scurt este: nu, deci, nu, nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede, și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta”.

„Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028. Totuși, nu suntem în campanie electorală. Nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare, ci prima preocupare a tuturor partidelor politice trebuie să fie păstrarea României pe un teren sigur al valorilor”, a adăugat liderul liberal.

Marți seara, în ședința Biroului Politici Național, care a urmat moțiunii de cenzură PSD-AUR, PNL a adoptat două rezoluții prin care a reconfirmat că nu va face o nouă coaliție cu PSD, iar partidul trece în opoziție.

Cătălin Predoiu, alături de alți liberali, s-a abținut de la vot (50 la 4), iar ulterior a părăsit sala și nu a fost prezent la conferința de presă susținută de Ilie Bolojan prin care anunța trecerea PNL în opoziție.

Mai multe voci din PNL – Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Cătălin Predoiu și Adrian Veștea susțin necesitatea rămânerii la guvernare a partidului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: