Consiliul Județean Cluj oferă întregii Regiuni de Nord-Vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj

Clujul generează soluții pentru administrația publică din România.

Consiliul Județean Cluj propune extinderea platformei Ghișeul Unic la nivel regional.

De asemenea, administrația județeană și-a arătat disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how tehnic deprins, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%.

Consiliul Județean Cluj a transmis instituțiilor partenere din regiunea de Nord-Vest a țării, acordul și disponibilitatea de a pune la dispoziția acestora soluția de transformare digitală a proceselor de urbanism dezvoltată de Consiliul Județean Cluj - Ghișeul Unic.

Scopul acestui demers este acela de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean timp de patru ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de UAT-uri din regiune. De asemenea, cu acest prilej, Consiliul Județean Cluj și-a arătat disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how tehnic deprins, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%.

Simplificarea interacțiunii cu administrația

„Clujul demonstrează încă o dată că poate genera soluții concrete și eficiente pentru administrația publică din România.

Punem la dispoziția întregii Regiuni de Nord-Vest o platformă digitală de urbanism deja testată, funcțională și validată în practică prin cele câteva mii de utilizatori și peste zece mii de acte emise, valide tehnic și juridic.

Vorbim de un proiect strategic de digitalizare regională, care va simplifica relația cetățeanului cu administrația și va contribui la crearea unui sistem public modern, interoperabil și orientat spre nevoile reale ale comunităților. Ne bucurăm că, în acest fel, proiectul Cloud-ului Regional își dovedește oportunitatea, viabilitatea și capabilitatea de a deservi toate județele, la cel mai înalt nivel”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Dezvoltată la nivelul Consiliului Județean Cluj și deja utilizată cu succes, platforma Ghișeul Unic a fost special concepută pentru funcționare în cloud, cu o arhitectură scalabilă, ce permite integrarea multi-instituțională, fiind deja conectată cu numeroase instituții și operatori publici.

Pas important în modernizarea administrației publice locale

Extinderea acestei soluții la nivelul întregii regiuni, cu ajutorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, reprezintă un pas important pentru modernizarea administrației publice locale și pentru asigurarea unor servicii digitale unitare, rapide și eficiente pentru cetățeni. În același timp, utilizarea unei platforme deja testate și funcționale reduce semnificativ costurile și timpul necesar implementării, evitând dezvoltarea unor sisteme paralele și riscul de dublă finanțare.

Întregul demers beneficiază de susținerea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism care joacă rolul de inițiator, coordonator și partener cheie în dezvoltarea proiectului „Cloud Regional în Regiunea de Nord-Vest”.

