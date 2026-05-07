S.O.S România deschide frontul spre Cotroceni. Diana Șoșoacă vrea suspendarea președintelui Nicușor Dan

Partidul S.O.S România, condus de Diana Șoșoacă, a anunțat inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan într-un demers prezentat drept „ferm, asumat și inevitabil”.

Într-un comunicat de presă și o postare pe Facebook, partidul susține că România ar fi „ținută captivă” de actualul președinte, că voința poporului ar fi ignorată sistematic și că statul este într-o criză permanentă. Partidul lui Șoșoacă anunță că merge „până la capăt” cu acest demers, dar nu înainte de a avertiza și alte partide să nu încerce să „confiște politic” inițiativa, semn că, măcar la nivel de orgolii, lupta pentru suspendarea președintelui a început deja. De asemenea, trebuie precizat faptul că președinta pertidului S.O.S România este anchetată pentru șapte presupuse infracțiuni printre care lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea în public a ideologiilor extremiste, antisemitism, negarea Holocaustului și ultraj. În 28 aprilie, Parlamentul European a votat ridicarea imunității eurodeputatei Diana Iovanovici Șoșoacă, la solicitarea autorităților judiciare din România.

Totuși, ce spune legea?

Dincolo de retorică, Constituția României rămâne mai puțin impresionată de inițiativa Dianei Șoșoacă. Din punct de vedere legal, pentru ca procedura de suspendare să fie declanșată oficial, ar fi nevoie de semnăturile a cel puțin o treime din parlament, adică mai exact, 155 de senatori și deputați.

Mai apoi, pentru suspendarea propiu-zisă, Parlamentul trebuie să voteze cu majoritatea membrilor săi, adică minim 233 de voturi. . Abia după depășirea acestor praguri se poate ajunge la pasul final care este organizarea unui referendum național pentru demiterea președintelui, adică în cazul în care Parlamentul aprobă suspendarea, legea fundamentală prevede organizarea, în termen de cel mult 30 de zile, a unui referendum național pentru demiterea președintelui.

De asemenea, Constituția prevede că suspendarea ar putea avea loc doar în cazul în care șeful statului a comis „fapte grave”, care ar putea încălca legea fundamentală. Mai mult de atât, această procedură mai include și consultarea Curții Constituționale și oferă președintelui dreptul de a se apăra și de a oferi explicații în fața parlamentului, detalii mai puțin spectaculoase, dar care trebuie explicate pentru a elimina din aerul revoluționar al comunicatelor politice.

