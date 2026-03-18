Transportatorii cer plafonarea prețurilor la combustibili. Costurile cresc prea mult din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Transportatorii au cerut plafonarea adaosurilor comerciale pe lanțul de distribuție și plafonarea prețului final la combustimbili.

Transportatorii vor plafonarea prețului pentru combustibili | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) propune un set de măsuri pentru echilibrarea prețurilor la combustibili și susținerea competitivității transportatorilor, printre care plafonarea adaosurilor comerciale pe lanțul de distribuție și, în condiții de volatilitate ridicată, plafonarea prețului final la combustibili.

Potrivit unui comunicat al IMM România, FORT propune eliminarea ICAS (impozit pe cifra de afaceri, n.red.) pentru companiile care comercializează combustibil.



„Această măsură ar reduce presiunea fiscală din lanțul de distribuție și ar permite reflectarea rapidă a scăderilor de cost în prețul final la pompă”, se menționează în comunicat.

Totodată, organizația propune plafonarea adaosului comercial, diferențiat pe fiecare verigă din lanț (producător - distribuitor - comerciant final).

„O astfel de intervenție ar asigura transparență și corectitudine în formarea prețului, prevenind acumularea excesivă de marje comerciale succesive', notează reprezentanții organizației.

Conform sursei citate, o soluție de ultimă instanță este plafonarea prețului final la pompă.

„În condiții de volatilitate accentuată sau disfuncționalități ale pieței, această măsură poate proteja economia și consumatorii de creșteri nejustificate”, se mai arată în document.

Pragul de 10 lei pe litru ar putea fi depășit săptămâna viitoare.

În benzinăriile din Cluj, prețul benzinei standard era de 8,69 lei pe litru, față de prețul afișat marți - 8,59 lei. Prețul motorinei standard variază între 9,26 lei/l și 9,33 lei/litru, față de prețul anterior – 9,11 lei/l.

Recent, premierul Ilie Bolojan declara că autoritățile urmăresc atent prețurile la pompă și iau măsuri pentru a limita impactul asupra românilor.

Conform ministrului Finanțelor, Guvernul va lua măsuri în urma „analizei” efectuate:

„Toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibilului trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor a fost transmisă la Guvern sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință și partea acestei decizie suntem și noi, Ministerul Finanțelor”, a susținut, marți, Alexandru Nazare.

FORT subliniază că aceste propuneri urmăresc echilibrarea pieței, nu distorsionarea acesteia, și sunt esențiale pentru menținerea competitivității operatorilor români într-un sector puternic influențat de costul combustibilului.

