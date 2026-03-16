Vor fi sau nu plafonate prețurile combustibililor? Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Trebuie să ne gândim bine”.

Premierul Ilie Bolojan a spus că plafonarea prețurilor la motorină și benzină trebuie trebuie bine gândite, altfel ar putea fi efecte adverse.

Ilie Bolojan a spus că plafonarea prețurilor la combustibili trebuie analizate

Premierul Ilie Bolojan a declarat că unele măsuri cum ar fi plafonarea prețurilor la motorină și benzină trebuie foarte bine cumpănite și foarte bine studiate, pentru a nu exista efecte adverse.

Bolojan a fost întrebat ce părere are despre propunerea ministrului Bogdan Ivan de plafonare a prețului la 8,41 lei la benzină și la 8,86 lei pentru motorină.

„Aș face două comentarii. Primul comentariu este legat de gaz. Dacă resursele sunt din producția internă, deci nu sunt afectate de creșterea costului la transport, de creșterea prețului la care se cumpără din golf, de asigurările suplimentare, pentru că fiind stare de război asigurările s-au scumpit, fiind război în zona Mării Negre, când intri în Marea Neagră cu navele asigurarea este mai scumpă decât în Adriatică, deci dacă ai resurse interne cum este la gaz, formula de plafonare are logică și are rezultate, pentru că fiind asigurată din producția internă, poți să faci asta”, a declarat premierul la Digi 24 TV.

Potrivit acestuia, dacă resursele care urmează să fie plafonate nu sunt din producția internă, există „riscul de a avea probleme legate de relația cu Uniunea Europeană”.

Statul, încă este restant la companii după plafonarea la energie

„Dacă nu este din producția internă și vii cu plafonare, atunci, pe de-o parte, trebuie să vezi cum faci acest lucru, pentru că riști să ai probleme legate de relația cu Uniunea Europeană, probleme de infringement, poți să vii pe perioadă limitată, iar dacă, din nou, prețurile nu le poți controla, așa cum s-a întâmplat anii trecuți când am plafonat prețurile la energie. A trebuit să plătim miliarde ca diferențe între prețurile reale și prețurile plafonate. Și s-ar putea să ajungi la concluzia că ai niște costuri enorme pe care trebuie să ai spațiile fiscale să le poți suporta. Gândiți-vă că astăzi, nici astăzi după ani de zile de când s-a terminat schema la energie, încă avem miliarde pe care nu le-am plătit companiilor din energie. Sigur, și din niște motive de birocrație, dar și pentru că erau niște sume enorme pe care România a trebuit să le plătească. Deci aceste scheme, care înseamnă plafonări, reduceri de accize, supraimpozitări, alte măsuri de genul ăsta trebuie foarte bine cumpănite și foarte bine studiate în așa fel încât să nu ai efecte adverse”, a transmis premierul.

