CTP Cluj-Napoca - Anunț privind suplimentarea și prelungirea programului mijloacelor de transport în comun în zilele de 8 și 9 mai

ANUNȚ orare 8-9 mai 2026

CTP Cluj-Napoca anunță publicul călător că în zilele de 8 și 9 mai programul mijloacelor de transport în comun va fi suplimentat și prelungit, pentru a facilita deplasările spre și dinspre stadioanele Cluj Arena și C-tin Rădulescu, după cum urmează:

În data de 8 mai, cu ocazia meciului de fotbal CFR Cluj – Universitatea Craiova cu începere de la ora 21:00:

Liniile de autobuz: 9 și 35;

Liniile de troleibuz: 1, 3, 4, 6 și 25;

Liniile de tramvai: 101 și 102L.

În data de 9 mai, cu ocazia meciului de fotbal Universitatea Cluj – Rapid București cu începere tot de la ora 21:00:

Liniile de autobuz: 9, 24B, 30 și 35

Liniile de troleibuz: 1, 3, 4, 6, 25

Liniile de tramvai: 101 și 102L.

Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.

