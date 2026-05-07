Leul se apreciază în fața euro și dolarului. Francul elvețian și aurul, pe creștere

Moneda Națională a înregistrat joi, 7 mai 2026, o creștere ușoară în fața principalelor valute, euro și dolarul american.

Leul se apreciază în fața euro și dolarului | Foto: monitorulcj.ro

Potrivit cursului BNR, leul a pierdut, totodată, teren în raport cu francul elvețian, iar prețul aurului continuă să crească. Astăzi, euro a fost calculat la 5,2661, în scădere cu 0,27 de bani față de cursul precedent, de 5,2688 lei. De asemenea, și dolarul american a înregistrat o ușoară corecție, și este cotat la 4,4727 lei, cu 0,19 bani mai puțin decât miercuri, când se situa la 4,4746 lei.

În schimb, în ceea ce privește francul elvețian, acesta a fost cotat la 5,7518 lei, în creștere cu 0,89 bani față de cursul precedent.

Aurul, încă în ascendență

În ceea ce privește segmentul metalelor prețioase, prețul gramului de aur stabilit de BNR a urcat la 680,6943 lei, de la 676,0740 lei în ședința precedentă.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: