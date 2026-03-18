Prețurile carburanților se apropie de un nou maxim: pragul de 10 lei/l ar putea fi depășit în perioada următoare

Veste proastă pentru șoferi, care s-au confruntat cu prețuri majorate la carburanți. Pragul de 10 lei pe litru ar putea fi depășit săptămâna viitoare.

Prețul carburanților continuă să crească: Pragul de 10 lei pe litru ar putea fi depășit în perioada următoare.| Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Prețurile la carburanți au crescut din nou în benzinăriile din România.

Benzina standard a ajuns la 8,82 lei/l, în timp ce motorina costă 9,39 lei, iar varianta premium urcă până la 9,94 lei.

Prețurile la pompă se apropie de un maxim: pragul de 10 lei/l ar putea fi depășit în perioada următoare

În benzinăriile din Cluj, prețul benzinei standard era de 8,69 lei pe litru, față de prețul afișat marți - 8,59 lei. Prețul motorinei standard variază între 9,26 lei/l și 9,33 lei/litru, față de prețul anterior – 9,11 lei/l.

Recent, premierul Ilie Bolojan declara că autoritățile urmăresc atent prețurile la pompă și iau măsuri pentru a limita impactul asupra românilor.

Conform ministrului Finanțelor, Guvernul va lua măsuri în urma „analizei” efectuate:

„Toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibilului trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor a fost transmisă la Guvern sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință și partea acestei decizie suntem și noi, Ministerul Finanțelor”, a susținut, marți, Alexandru Nazare.

Pragul psihologic de 9 lei/l la motorină a fost depășit la finalul săptămânii trecute.

În contextul războiului din Orientul Mijlociu, scumpirile vor continua, iar șoferii ar putea plăti 10 lei/l de motorină spre finalul lunii martie, conform specialiștilor.

Motorina este, de fapt, combustibilul inflației, arată Asociația Energia Inteligentă.

„Orice scumpire se transmite rapid în prețul transportului, apoi în costul alimentelor, al materialelor de construcții și al aproape tuturor bunurilor din economie. Când motorina urcă puternic, întreaga structură de costuri a economiei începe să se miște în sus.(…).Pragul de 9 lei/l marchează intrarea într-o zonă în care presiunea asupra economiei devine vizibilă: pe termen foarte scurt este posibil să asistăm la o situație paradoxală: motorina să crească rapid, în timp ce benzina rămâne temporar mai ieftină”, semnala recent Dumitru Chisăliță, directorul Asociației Energia Inteligentă (AEI).

„Dar acest echilibru este fragil. Pe măsură ce rafinăriile vor începe să proceseze țiței cumpărat deja la prețuri mai mari, benzina va recupera și ea creșterea.

În realitate, întrebarea nu mai este dacă vom vedea carburanți de 10 lei pe litru, ci cât de repede se va întâmpla și cât timp va dura această fază a pieței”, potrivit sursei citate.

Asociația Energia Inteligentă estimează ca la sfărșitul lunii martie să avem o motorină de 10 lei/l.

Guvernul va analiza măsurile pe care le-ar putea lua pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți:

„În condițiile în care în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor prețuri care se duce în creștere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua care ar putea limita, subliniez, dar nu anula, pentru că nu putem face acest lucru, aceste creșteri, în așa fel încât ele să fie suportabile pentru cetățenii țării noastre și pentru economia noastră”, declara la finalul săptămînii trecute premierul Ilie Bolojan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

