Prețul carburanților s-a dublat în mai puțin de zece ani: șoferii scot mai mulți bani la pompă, iar blocajul strâmtorii Ormuz riscă să bulverseze piața petrolului.

Dacă în 2017 prețul carburanților la pompă depășea 5 lei/litru, acum românii trebuie să facă față unei noi provocări: prețul benzinei a trecut, miercuri, de 8 lei/litru și riscă să sară de pragul psihologic de 10 lei.

Blocajul strâmtorii Ormuz în urma escaladării situației din Orientul Mijlociu se poate reflecta rapid în prețul barilului de petrol, dar și în transport, astfel că dublat de accize, prețul carburanților la pompă riscă să depășească în curând pragul psihologic de 10 lei/litru.

Peste câte praguri psihologice mai trebuie să trecem la pompă: 5, 8, 10 lei/litru... ?

În toamna lui 2017, în urma votului din Senat, supraacciza la carburant a fost eliminată, însă prețul la pomă a continuat să crească și depășea prețul psihologic de 5 lei pe litru.

La finalul lui septembrie 2017, un litru de benzină costa 5.03 lei/litru la o staţie de alimentare de pe Calea Turzii din Cluj.

Miercuri, 4 martie 2026, prețul carburantului a depășit 8 lei pe litru, iar conform estimărilor pragul psihologic de 10 lei/litru poate fi depășit în perioada următoare.

Motivul? Blocajul strâmtorii Ormuz în contextul războiului din Iran și escaladarea situației din Orientul Mijlociu. Aplicarea accizelor finale de către stattul român, în condițiile creșterii prețului barilului de petrol și a costurilor de prelucrare și transport, riscă să aducă prețul carburantului la un maxim istoric de 10 lei/litru.

Rolul strâmtorii Ormuz în comerțul internațional: prețul barilului de petrol poate ajunge la 100$

Prețul petrolului Brent a crescut, duminică, cu 10%, la aproximativ 80 de dolari barilul, iar analiștii estimează că ar putea ajunge şi la 100 de dolari barilul în contextul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.

„Strâmtoarea Ormuz nu este doar un punct pe hartă. Este artera energetică a lumii. Prin acest coridor îngust dintre Iran și Oman trec, în mod normal, aproximativ 20 milioane barili/zi de țiței (mb/zi) și produse petroliere - aproape 20% din consumul global”, potrivit analizei publicate luni de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Tranzitul de ţiţei, produse rafinate şi gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz a fost suspendat, sâmbătă, de marile companii petroliere, în urma atacurilor lansate de SUA şi Israel asupra Iranului şi a anunţului Teheranului privind închiderea navigaţiei, relata Reuters.

Specialiștii atenționează cu privire la prețul barilului de petrol care, în actualul context geopolitc, va include și un adaos de risc încorporat de traderi pentru a compensa incertitudinea privind aprovizionarea cu petrol.

Prețul carburanților în România: taxe și cost produs, plus distribuție și riscuri

În condițiile în care structura aproximativă a prețului carburanților în România este următoarea: taxă 50-55% (accize + TVA), 30-35% cost produs (țiței + rafinare), iar restul distribuție și marjă, înseamnă că o creștere a prețului la petrol cu 10 dolari/baril aduce un plus de 70 de bani/litru, o majorare de 20 de dolari/baril reprezintă 1 leu/litru, iar +30 dolari/baril este echivalent cu 2,5 lei/litru.

„Dacă țițeiul se stabilizează la 90 - 100 dolari, depășirea pragului de 9 - 10 lei/litru devine realistă. Conflictul într-o regiune strategică energetică înseamnă cost distribuit global: consumatorii plătesc la pompă, companiile plătesc în costuri operaționale, statele plătesc prin presiune pe buget și inflație, băncile centrale plătesc prin amânarea relaxării monetare”, semnala recent Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Cum va reacționa statul român: va reuși să-și adapteze politicile fiscale la noul context internațional astfel încât să minimizeze un șoc ce ar putea destabiliza piața energiei?

Întrebarea pragmatică este cât spațiu fiscal, câtă reziliență economică și câtă disciplină bugetară are România pentru a absorbi încă un șoc energetic major? Răspunsul nu se găsește în Golful Persic. Se găsește în politicile interne, în structura economiei și în cât de repede reușim să reducem dependența de volatilitate globală”, semnalează sursa citată.

Transportatorii au cerut, miercuri, Guvernului să reducă acciza pentru benzină și motorină și au avertizat că dacă nu vor fi modificări ar putea urma cea mai gravă criză economică.

Acciza la motorină a atins un maxim istoric de 466 euro/1.000 litri (circa 2.317,59 lei/1.000 litri), anul trecut, situându-se semnificativ peste minimumul european de 330 de euro.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) evidențiază, totodată, faptul că acciza la benzină a crescut de la 1 ianuarie 2025 la 2.528 lei pentru 1.000 de litri, față de nivelul anterior de 2.382 de lei, context în care, alături de posibile creșteri de TVA, a contribuit la scumpirea carburanților la pompă, cu impact suplimentar și în 2026 și a depășit în unele momente 8 lei pe litru în funcție de evoluțiile pieței.

Ministrul răzgândaci: Bogdan Ivan admite că prețul la pompă ar putea ajunge la 10 lei/litru

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a declarat inițial că prețul la pompă nu va ajunge la 10 lei/litru din cauza războiului din Orientul Mijlociu a revenit ulterior asupra declarației și a admis că acest scenariu este posibil.

„În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum 2 zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de față, când ne uităm la cifre, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari atunci da, există acest risc, și dacă va mai crește în continuare prețul la tona de motorină există, din nefericire, acest risc. Depinde foarte mult de cum evoluează situația în Orientul Mijlociu, lucru pe care, din păcate, nu putem să-l controlăm nici noi din România sau cred că aproape nimeni din Occident. (...) Repet, vom putea să ajungem, dacă va depăși barilul 110-120 de dolari, și la acel prag psihologic de 10 lei. Nu îmi doresc să ajungem acolo. Facem tot ce ține de noi ca să absorbim acest șoc”, a declarat ministrul Energiei, pentru Digi 24, potrivit Agerpres.ro.

La începutul săptămânii, ministrul Energiei, afirmase că speculațiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt niște „minciuni sfruntate”, nu exista niciun argument rațional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al prețului la pompă.

