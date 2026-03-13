Prețul carburanților continuă să crească: motorina a depășit 9 lei/l. Pragul de 10 lei pe litru ar putea fi atins până la final de martie.

Prețul benzinei și motorinei a urcat din nou: vineri a fost depășit pragul psihologic de 9 lei pe litru pentru motorină. În contextul războiului din Orientul Mijlociu, scumpirile vor continua, iar șoferii ar putea plăti 10 lei/l de motorină spre finalul lunii martie.

Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Preţurile carburanţilor continuă să crească din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Vineri, 13 martie, motorina a ajuns la 9,05 lei pe litru, iar benzina la 8,60 pe litru.

„Trebuie să fim cât se poate de realiști și de corecți cu românii. Conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat puternic lanțul de transport al țițeiului din această zonă, lanțul de transport al combustibililor care erau procesați de rafinăriile din zonă sau al materiilor prime”, a declarat, joi seara, premierul Ilie Bolojan în conferința a de presă susținută după adoptarea bugetului pentru 2026.

Specialiștii avertizează că pragul de 10 lei pentru litrul de motorină va fi depășit în perioada următoare.

„Pragul psihologic de 9 lei pe litru a fost deja depășit, iar dinamica pieței arată că nivelul de 10 lei nu mai este o ipoteză exagerată, ci un scenariu posibil în perioada imediat următoare”, notează, vineri, Dumitru Chisăliță (Asociația Energia Inteligentă).

Creșterea accelerată a motorinei reflectă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și impactul conflictului din jurul Iranului asupra piețelor energetice globale.

„Când apar astfel de crize, primul combustibil care reacționează este motorina. Motivul este simplu: Europa, inclusiv România, are un deficit structural de motorină și depinde mai mult de importuri pentru acest produs decât pentru benzină”, potrivit analizei citate.

Creșterea prețurilor reflectă o întârziere tehnică în transmiterea scumpirilor de pe piața petrolului către pompă.

„Rafinăriile procesează țiței achiziționat cu câteva săptămâni înainte, iar acest lucru creează o fereastră temporară în care benzina rămâne relativ stabilă, în timp ce motorina începe deja să reflecte tensiunile din piață. De aici și diferența tot mai mare dintre cele două prețuri”, explică Asociația Energia Inteligentă.

Motorina, combustibilul inflației: efecte în lanț pe plan economic

Motorina este, de fapt, combustibilul inflației, arată directorul AEI.

„Orice scumpire se transmite rapid în prețul transportului, apoi în costul alimentelor, al materialelor de construcții și al aproape tuturor bunurilor din economie. Când motorina urcă puternic, întreaga structură de costuri a economiei începe să se miște în sus.(…).Pragul de 9 lei/l marchează intrarea într-o zonă în care presiunea asupra economiei devine vizibilă: pe termen foarte scurt este posibil să asistăm la o situație paradoxală: motorina să crească rapid, în timp ce benzina rămâne temporar mai ieftină”, explică Dumitru Chisăliță.

„Dar acest echilibru este fragil. Pe măsură ce rafinăriile vor începe să proceseze țiței cumpărat deja la prețuri mai mari, benzina va recupera și ea creșterea.

În realitate, întrebarea nu mai este dacă vom vedea carburanți de 10 lei pe litru, ci cât de repede se va întâmpla și cât timp va dura această fază a pieței”, potrivit sursei citate.

Asociația Energia Inteligentă estimează ca la sfărșitul lunii martie să avem o motorină de 10 lei/l.

Posibile măsuri de „limitare” luate în calcul de Guvern

Guvernul va analiza măsurile pe care le-ar putea lua pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți, în situația în care se va menține o astfel de tendință în perioada următoare, având în vedere situația din Orientul Mijlociu.

„În condițiile în care în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor prețuri care se duce în creștere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua care ar putea limita, subliniez, dar nu anula, pentru că nu putem face acest lucru, aceste creșteri, în așa fel încât ele să fie suportabile pentru cetățenii țării noastre și pentru economia noastră”, a declarat, joi, premierul Ilie Bolojan.

