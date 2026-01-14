Deszăpezirea a continuat în Cluj. Niciun drum drum din județ NU este închis, dar se circulă în condiții de iarnă.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a continuat acțiunile de deszăpezire și a anunțat că circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

Consiliul Județean a anunțat că a continuat acțiunile de deszăpezire în județ | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Judeţean Cluj a informat participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de miercuri, 14 ianuarie 2026, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier dar, din cauza condițiilor meteorologice specifice acestei perioade a anului, a căderilor masive de zăpadă înregistrate în ultimele 24 de ore și a temperaturilor sub zero grade, pe drumurile județene aflate în administrare s-a intervenit în vederea deszăpezirii și combaterii fenomenului de polei.

Cu toate acestea, se recomandă participanților la trafic adaptarea vitezei la condițiile de drum, precum și utilizarea cauciucurilor de iarnă și a lanțurilor, mai ales pe sectoarele de drum situate în zona de munte a județului, unde se circulă în condiții de iarnă, iar pe unele cu dificultate.

În acest context, pentru asigurarea unor condiţii optime de circulaţie, în cursul zilei de marți, 13 ianuarie, s-a acționat pe 14 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1). Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 14 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 5 drumuri județene, cu 4 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 150 de tone de material antiderapant.

Pe drumurile județene situate în zona Gilău (Lotul 2), în cursul zilei de marți s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 16 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 15 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 9 drumuri județene, cu 4 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 145 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Turda (Lotul 3) în cursul zilei de marți, 13 ianuarie, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 14 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 16 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 7 drumuri județene, cu 8 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 240 de tone.

Pe drumurile situate în zona Gherla (Lotul 4) în cursul zilei de marți s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 20 de drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 8 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 17 drumuri județene, cu 8 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 200 de tone.

Pe drumurile situate în zona Dej (Lotul 5) în cursul ultimelor 24 de ore, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 13 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 9 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 136 de tone.

„În continuare, se acționează cu utilaje în vederea deszăpezirii și cu materiale antiderapante pentru combaterea fenomenului de polei. De asemenea, se efectuează revizii pe majoritatea drumurilor județene pentru verificarea stării părții carosabile, acționându-se în permanență”, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean, transmis miercuri dimineață.

